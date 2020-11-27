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رياضة

أحمد عيد عبدالملك: ربنا يكرمنا بإذن الله واللاعيبة تعمل اللي عليها

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر احمد عيد عبدالملك لاعب نادي الزمالك السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " . 


وكتب عبد الملك " ربنا يكرمنا بأذن الله واللاعيبة تعمل الي عليها والباقي علي ربنا.

وأضاف، " أتمني ان لو في اخفاق دي كورة منهدش المعبد احنا بقي عندنا فرقة مخلية سقف طموحاتنا عالي نحافظ عليها وواثق في كرم ربنا انه هيكافأهم علشان هما يستحقو ربنا معانا ويفرحنا 

وقال: " جمهور الزمالك يستحق علم النمسا اشوفكو علي خير ". 


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :  إن شاء الله ربنا هيعوضنا والبطولة هتكون من نصيبنا بإذن الله رب العالمين.

الجمهور مش هينام النهارده يا كابتن الله يكون في عونا جميعا #السادسه_يا_زمالك

احنا وراه في المكسب ولو لا قدر الله غير كدا وراه بردو .... ان شاء الله يكسبوها ويفرحونااا.

ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى اليوم, على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.

وأعلن أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق ، انتماءات عائلته الكروية؛ وذلك قبل النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا يوم الجمعة المقبل . 

وأضاف عبد الملك خلال تصريحاته لملعب اون تايم مع الإعلامي سيف زاهر : زوجتي اهلاوية وكذلك ابنتي الكبري ولكن ابنتي الصغري زملكاوية وعائلتنا زملكاوية ". 

وأكمل : ابنتي الصغري أحبت الزمالك بعد مباراة أمام المقاولون العرب، وقالت لي سجل هدف واعملى قلب وفي تلك المباراة سجلت هدفين ومن هنا بدأ حبها للقلعة البيضاء . 

وأوضح : اتعامل مع متابعيني باحترام للغاية سواء كان أهلاوي او زملكاوي ولكن اذا وجه لى احد السباب بعمله بلوك على الفور والسوشيال ميديا أصبحت مؤثره للغاية . 

وأردف : عائلتي تعمل بالجزاره وعملت برفقتهم فترة ولكني اتجهت للعب الكرة وأصبحت جزار في الملاعب . 

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