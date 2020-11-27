أحمد عيد عبدالملك: ربنا يكرمنا بإذن الله واللاعيبة تعمل اللي عليها

نشر

لاعب نادي الزمالك السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتب عبد الملك " ربنا يكرمنا بأذن الله واللاعيبة تعمل الي عليها والباقي علي ربنا.

وأضاف، " أتمني ان لو في اخفاق دي كورة منهدش المعبد احنا بقي عندنا فرقة مخلية سقف طموحاتنا عالي نحافظ عليها وواثق في كرم ربنا انه هيكافأهم علشان هما يستحقو ربنا معانا ويفرحنا

وقال: " جمهور الزمالك يستحق علم النمسا اشوفكو علي خير ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : إ ن شاء الله ربنا هيعوضنا والبطولة هتكون من نصيبنا بإذن الله رب العالمين.

- الجمهور مش هينام النهارده يا كابتن الله يكون في عونا جميعا #السادسه_يا_زمالك

- احنا وراه في المكسب ولو لا قدر الله غير كدا وراه بردو .... ان شاء الله يكسبوها ويفرحونااا.





ويواجه النادي الأهلي غريمه التقليدى نادى اليوم, على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.



