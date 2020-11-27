ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد .. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بالكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، صباح الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك سيحضران المباراة من الملعب وتم استخراج التصاريح الخاصة بهم.

تداول عددا من رواد صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه.

أرسل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية طلبا بمنع دخول مرتضى منصور إستاد القاهرة والتواجد أثناء مباراة الأهلي والزمالك في نهائي البطولة الإفريقية المقرر اليوم الجمعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد .. استبعاد حكم إنجليزي بسبب فان دايك.. ونجم الزمالك يتحدث عن تواطؤ الكاف ضد فريقه

أخبار الرياضة.. الكاف يحسم الجدل بشأن حضور الجماهير نهائي الأبطال.. صفقة الأهلي الجديدة خالية من كورونا

بعد جدل إصابته بكورونا.. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي

نشرة الرياضة.. سبب عدم إصابة محمد الشناوي بـ كورونا.. إيجابية مسحة الونش.. وقف انتقال أحمد الشيخ لـ بيراميدز

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لتأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بـ كورونا

محمد فضل يكشف موقف مرتضى منصور من حضور نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة ظهورها بوزن زائد

محمد فضل يكشف موقف مرتضى منصور من حضور نهائي أفريقيا

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

زلزال عنيف يضرب العاصمة السورية دمشق

ما حكم ترك صلاة الجمعة بسبب النوم .. أمين الفتوى يرد

قمة القرن .. الأهلي وجها لوجه أمام الزمالك اليوم في نهائي إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور