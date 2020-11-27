أخبار الرياضة .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد .. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بالكورونا

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، صباح الجمعة ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :







- أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة ، أن مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك سيحضران المباراة من الملعب وتم استخراج التصاريح الخاصة بهم.





- تداول عددا من رواد صفحات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك وتويتر" فيديو لمهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا، وهو يدعم فيه مهاجم الزمالك قبل نهائي إفريقيا مساء اليوم الجمعة.





- كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه.



