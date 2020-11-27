ألمانيا.. حصيلة إصابات كورونا تتجاوز المليون حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22806 إصابات، وبلغت الحصيلة مليون و6394 منذ بدء تفشي الوباء.





وبحسب آخر أرقام وبيانات معهد "روبرت كوخ "، الصادرة اليوم الجمعة، توفي 426 شخصا خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 15586 حالة.





وأصبحت ألمانيا الدولة الثانية عشر في العالم، التي تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، اتفقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع حكام الولايات الاتحادية، الأربعاء، على تمديد وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر على الأقل، وقالت إن من المتوقع تمديدها خلال يناير.





وقالت ميركل إن من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.





وبعد حديثها مع حكام الولايات، وعددها 16 ولاية، قالت ميركل: "ليس هذا على الإطلاق هو وقت إعلان انتهاء الأزمة".





ويعني تمديد إجراءات احتواء الفيروس الإبقاء على الحانات والمطاعم وأماكن الترفيه مغلقة في حين تظل المدارس والمتاجر مفتوحة.





وذكر وزير الصحة الألماني ينس سبان قوله أن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات كوفيد-19 الشهر المقبل، مع احتمال تمديد إجراءات العزل الحالية حتى 20 ديسمبر.





وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام.





"وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور"





وأضاف سبان أنه طلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر وأن هذا يسير على ما يرام".





وقال إن ألمانيا حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.





وفرضت ألمانيا إجراءات "عزل عام مخففة" لمدة شهر اعتبارا من الثاني من نوفمبر لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذي يجتاح معظم أوروبا، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض.





وأغلقت الحانات والمطاعم ولكن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة. وتقصر الاجراءات الحالية التجمعات الخاصة على عشرة أشخاص كحد أقصى من أسرتين وتقول مسودة الاقتراح إن هذا العدد سيتم تقليصه إلى خمسة.







