حدث ليلا .. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بـ كورونا.. زلزال عنيف فى دمشق.. ترامب يعلن عن شرطه لتسليم السلطة

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه.









أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة ، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت منذ لحظات العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة.







