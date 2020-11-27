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أخبار البلد

حدث ليلا .. إصابة اثنين من أسرة محمد صلاح بـ كورونا.. زلزال عنيف فى دمشق.. ترامب يعلن عن شرطه لتسليم السلطة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:


كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن إصابة حالتين من أسرة النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التأكد من إصابتهما بعد العودة من حفل زفاف شقيقه.


أفادت وسائل إعلام سورية، في أنباء عاجلة ، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت منذ لحظات العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة. 


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيترك منصبه ويسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، في حالة صوت المجمع الانتخابي لصالح الأخير. 
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: " لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة".


أوضح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة ، بعض التفاصيل الخاصة بتتويج الفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب المباراة التي تقام اليوم على استاد القاهرة بين الأهلي والزمالك.




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