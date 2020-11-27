موجز السوشيال: مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا بسبب فيديو ليفاندوفسكي .. والنادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة الأخبار التي تصدرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية نستعرض أبرزها على النحو التالي:



النادي الأهلي يتصدر تويتر قبل ساعات من بدء مباراة القرن .. اعرف السبب





دشن عدد كبير من جمهور النادي الأهلى هاشتاج التاسعة يا أهلى وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لدعم الفريق قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك .





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتي:









- متنسوش الوعد ال وعدتهولناا السنه ال فاتت متنسوش الوقفه دي متخذولنااش أنتوا رجاله وقدهاا كملو وهااتوهاا

#التاسعة_يا_اهلي.





- كلنا ثقة في موسيماني ورجالة الأهلي مش عاوزين غير توفيق ربنا في الهجمات بس #التاسعه_يا_اهلي.





- انا مش طالب من ربنا غير أنه يفرحني بكرا والله مش عايز غير كده.





- العب برجوله موت علي الكوره افريقيا للرجال و انت يا اهلي الاسطوره.





- تسعين دقيقه تسعين دقيقه هتدخلكوا التاريخ حاربوا عالبطوله العبوا برجوله موتوا عالكوره العبوا بروح الفانله الحمرا

افريقيا لأجل الجماهير اللي فضهركم والجماهير اللي كانت فضهركم واستشهدوا.





- يارب احنا اتعشمنا واتعشمنا جامد اوي ودماغي مش قادرة ترسملي غير سيناريوهات كلها فرحة واحتفالات لان احنا والله نستاهلها وانت جابر الخواطر ديما يارب وعندي ثقة كبيرة جدا مش هتكسر بخاطرنا وان شاء الله هنكسبها

#التاسعة_يا_اهلي

- نثق بكم فلا تخذلونا





قاتلوا من اجل اسعادنا.. قاتلوا من اجل اللقب الاغلي.





استعيدوا روح الفانله الحمراء فأنتم اسياد افريقيا #افريقيا_يا_اهلي #الاهلي_فوق_الجميع #التاسعه_يا_اهلي #يلا_يا_اهلي #معاك_يا_اهلي





- في ماتشات الاهلي و الزمالك الواحد ساعتها بيتمني يبقي ولد عشان ينزل يتفرج في القهاوي و حقيقي بتبقي حاجة ممتعة





- #التاسعه_يا_اهلي رساله لكل لعيبه الاهلي وانا واثق انها هتوصل ليكم انا اكتر انسان في الدنيا محتاج الفوز ده امي الله يرحمها اتوفت من 15يوم قبل وفتها كونت بكلمها انا قاعد في مكان بعيد عنها قالت ليه هنتفرج علي الأهلي وهو بيكسب الزمالك فرحوها في قبرها وفرحوا مصر كلها بفوزكم انتم ابطال.









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