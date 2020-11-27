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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وفي هذا السياق قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: "في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 27 نوفمبر  فإن ذلك يعني أنك شخصية ملهمة، وتجتهد دائما لتتعلم.

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وأضافت عبير فؤاد، لـ مواليد يوم 27 نوفمبر..  تميل أيضا نحو أن تلعب دور المعلم. كما أنك موهوب في العلاقات الاجتماعية.

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة  لمواليد 27 نوفمبر، قائلة:"في هذا الوقت تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة..".

من جانب آخر أكدت عبير فؤاد،  أن هناك الكثير من التوقعات والأحداث التي قد تحدث في الربع الأخير من عام 2020.

وأضافت عبير فؤاد في تصريحات لـ صدى البلد، أن فصل الخريف بدأ يوم ٢٢ سبتمبر، ويعد خريف هذا العام مختلفا عن الأعوام الماضية حيث تزداد فيه العواصف والرياح التي ينتج عنها كوارث طبيعية في بعض البلاد. 

وعن جائحة كورونا فإنه من المتوقع أن تستمر، وأن تكثر الأمراض هذا العام، وستكون هناك موجة ثانية من الفيروس، ولا بد من أن نكون مستعدين لها، وعلى حسب علم الفلك من المتوقع عودة كورونا في موجة ثانية بمصر خاصة خلال شهر نوفمبر، ويكون في ذروته في نهاية الشهر الجاري وكذلك في ديسمبر.

ونوهت عبير فؤاد إلى أنه في 10 أكتوبر الحالي يمكن أن يتم الكشف عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد |كوفيد 19" والبلد المتوقع لها فلكيا أن تقوم بهذا الكشف هي الصين، لافتة إلى أنه في يوم 10 أكتوبر سيكون "المريخ" المتراجع في الحمل أقرب ما يكون للأرض وبالتالي يساعد هذا الوضع الفلكي على اكتشاف أمور خافية أو الكشف عن أسرار، ووارد يحدث ذلك ابتداءً من 10 إلى 13 أكتوبر.
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