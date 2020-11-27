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تحت شعار لا للتعصب.. برنامج صباح البلد يدعو الجماهير للتحلي بالروح الرياضية قبل مواجهة القرن.. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
مذيعتا صباح البلد
مذيعتا صباح البلد بتي شيرت الأهلي والزمالك
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محمود محسن
تبنى برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» ويترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، مبادرة «مصر أولا .. لا للتعصب»، حيث طلت المذيعتين لميس سلامة وفرح سعيد على الهواء مباشرة وهما ترتديان تيشرت الأهلى والزمالك وتدعوان الجمهور بالتحلى بالروح الرياضية وعدم التعصب ورفع اسم مصر عاليا.

ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق لقاء القرن الإفريقي بين قطبى الكرة المصرية الزمالك والأهلى وفى نهائى دورى الأبطال الإفريقي الذى يقام فى التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.
 
وقالت الإعلامية لميس سلامة إنها تتمنى أن نرى مباراة قوية تليق بالفريقين الكبيرين وبمصر ونستمتع بلقاء قوي، لافتة إلى أن الفريقين كبيران ويتمتعان بعناصر القوة  ولكن الأهم أن تسود الروح الرياضية مذكرة الجميع بمشهد التفاف لاعبى الزمالك خلف مؤمن زكريا لاعب الأهلى ودعمه خلال مرضه، ودعمه من أجل الخروج من محنته، متمنية أن يتسم لقاء اليوم بروح رياضية لأن اللقاء سيحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة سواء من داخل القارة الإفريقية أو الدول العربية والأوروبية.

فى المقابل قالت الإعلامية فرح سعيد إن لقاء القمة يصنف من أقوى المواجهات بين أندية العالم، مضيفة: « ان شاء الله يا لميس نشوف مباراة قوية تليق بمصر والفريقين وأهم حاجة تكون مباراة بلا تعصب اللي يكسب نشجعه ونبارلكاه والخسران نقوله هاردلك علشان هي دي الرياضة لازم فيها فريق كسبان وفريق خسران .. ولكن صدقوني الأهم من دا ودا الروح الرياضية .. وباذن الله نجوم الفريقين يضربوا النهاردة المثل والقدوة في الروح الرياضية ونشوف مباراة يتكلم عنها العالم.. وكلنا فاكرين الاسطورتين محمود الخطيب وحسن شحاتة لما راحوا لجماهير الفريقين وطالبوا بالتشجيع المثالي».

وأضاءت الأنوار الساطعة برج القاهرة بألوان العلم المصري وعبارة "مصر أولا ...لا للتعصب " ضمن مبادرة وزارة الشاب و الرياضة والمجلس  الأعلى للإعلام  التي أطلقها الوزير أشرف صبحي  و الكاتب الصحفي كرم جبر،  و التي تدعو إلى  نبذ التعصب و إعلاء الروح الرياضية، و تقديم مصر في الصورة التي تليق بها أمام شعوب العالم المتابعة  للمباراة.

لقيت المبادرة نجاحًا جماهيريًا لم يحدث من قبل، و عقدت عشرات اللقاءات و الاجتماعات لترويج المبادرة في الجامعات و الأندية و مراكز الشباب و المواقع الجماهيرية لشرح أهداف المبادرة و اعتبارها خطة التحرك بين وزارة الشباب والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خلال العام القادم.

كما تم وضع استراتيجية شبابية إعلامية تستهدف إعلاء الروح الرياضية للشباب لنبذ  التعصب الديني و السياسي والأخلاقي ونشر التسامح  والمحبة للشباب، و اتفقا علي البدء فورًا في تفعيل بنود المبادرة عقب المباراة.
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