تحت شعار لا للتعصب.. برنامج صباح البلد يدعو الجماهير للتحلي بالروح الرياضية قبل مواجهة القرن.. فيديو

تبنى برنامج «صباح البلد» الذى يذاع على قناة «صدى البلد» ويترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، مبادرة «مصر أولا .. لا للتعصب»، حيث طلت المذيعتين لميس سلامة وفرح سعيد على الهواء مباشرة وهما ترتديان تيشرت الأهلى والزمالك وتدعوان الجمهور بالتحلى بالروح الرياضية وعدم التعصب ورفع اسم مصر عاليا.





ويأتي ذلك قبل ساعات من انطلاق لقاء القرن الإفريقي بين قطبى الكرة المصرية الزمالك والأهلى وفى نهائى دورى الأبطال الإفريقي الذى يقام فى التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

وقالت الإعلامية لميس سلامة إنها تتمنى أن نرى مباراة قوية تليق بالفريقين الكبيرين وبمصر ونستمتع بلقاء قوي، لافتة إلى أن الفريقين كبيران ويتمتعان بعناصر القوة ولكن الأهم أن تسود الروح الرياضية مذكرة الجميع بمشهد التفاف لاعبى الزمالك خلف مؤمن زكريا لاعب الأهلى ودعمه خلال مرضه، ودعمه من أجل الخروج من محنته، متمنية أن يتسم لقاء اليوم بروح رياضية لأن اللقاء سيحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة سواء من داخل القارة الإفريقية أو الدول العربية والأوروبية.





فى المقابل قالت الإعلامية فرح سعيد إن لقاء القمة يصنف من أقوى المواجهات بين أندية العالم، مضيفة: « ان شاء الله يا لميس نشوف مباراة قوية تليق بمصر والفريقين وأهم حاجة تكون مباراة بلا تعصب اللي يكسب نشجعه ونبارلكاه والخسران نقوله هاردلك علشان هي دي الرياضة لازم فيها فريق كسبان وفريق خسران .. ولكن صدقوني الأهم من دا ودا الروح الرياضية .. وباذن الله نجوم الفريقين يضربوا النهاردة المثل والقدوة في الروح الرياضية ونشوف مباراة يتكلم عنها العالم.. وكلنا فاكرين الاسطورتين محمود الخطيب وحسن شحاتة لما راحوا لجماهير الفريقين وطالبوا بالتشجيع المثالي».



