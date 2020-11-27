الجيش الإثيوبي يبدأ هجومه الأخير ضد تيجراي.. وترامب يعلن موعد تسليم لقاح كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من الشيخ نواف الصباح أمير الكويت

السودان يعلن الحداد العام 3 أيام على وفاة الصادق المهدي

فرنسا تستضيف مؤتمرًا دوليًا لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان

البرلمان الأوروبي يصوت بالأغلبية لتمرير مشروع قرار يدين التعديات التركية على حقوق قبرص





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن مصر بأمن دول الخليج، وتابعت تطورات الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي المتمرد مع انطلاق هجوم الجيش الإثيوبي الأخير ضد سلطات الإقليم، كما اهتمت بتصويت نواب البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يدين تعديات تركيا على السيادة القبرصية.





في الشأن المصري، أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتباط أمن مصر القومي بأمن دول الخليج، مشيدًا بالسياسة الكويتية الرصينة في مواجهة التحديات الإقليمية التي تواجهها الأمة العربية.





وتسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال استقباله الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي تضمنت تأكيد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.





وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمر أمس الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات إقليم تيجراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.





وقال آبي، على حسابه في «فيس بوك»، إن الجيش تلقى أوامر «بتنفيذ المرحلة الأخيرة» من العملية التي بدأت في الرابع من نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، واعدًا بـ«بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي لأضرار جسيمة»، و«لحماية المدنيين».





وأوضح آبي أن «باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري»، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام.





وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الحزن عم الشارع السوداني على رحيل الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار وآخر رئيس وزراء منتخب عن عمر يناهز 85 عامًا.





وأعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حالة الحداد العام في السودان لمدة 3 أيام، اعتبارًا من أمس، كما وجه مجلس الوزراء بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حدادًا على وفاة المهدي.





وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن فرنسا ستستضيف الأربعاء المقبل، مؤتمرًا عبر الفيديو مع شركاء دوليين، لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان. وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن فرنسا ستستضيف مؤتمرًا عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من ديسمبر المقبل، لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية.





ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة، إلى جذب أرفع تمثيل ممكن، بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.





دوليًا، ذكرت صحيفة "الوطن"،أن محكمة في أنقرة قضت أمس الخميس بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي، بحجة الارتباط بالانقلاب المزعوم الذي استهدف الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016.





وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الانقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمدة" على ما جاء في ملخص للحكم. ومن جهة أخرى، حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متهم.





ونقلت "الإمارات اليوم" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، إعلانه أن تسليم لقاح فيروس كورونا المستجد سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.





وفي حديث إلى القوات الأمريكية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.





وبحسب "الخليج"، صوّت النواب الأوروبيون بأغلبية مطلقة، أمس الخميس، على مشروع قرار إدانة تركيا، ودعوا القمة الأوروبية التي ستعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد أنقرة دون تأخير، ردًا على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلًا عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخرًا مع ألمانيا وفرنسا، فيما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أن تركيا عامل عدم استقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها.