ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعساني لجماهير الأهلي والزمالك: تابعوا المباراة بروح رياضية.. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:25 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
Advertisements
محمود محسن
قالت الإعلامية هند النعساني إن اليوم الجمعة يعتبر يزما استثنائيا بالنسبة لمصر، مضيفة: "نقول في بداية هذا اليوم "صباح الروح الرياضية" وتاريخ اليوم سيكون هام لكل عشاق الساحرة المستديرة".

وأضافت النعساني خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن مباراة اليوم بين فريقي الزمالك والأهلي ستكون مهمة ليس لمصر فقط ولكن أيضا لعشاق الساحرة المستديرة في أفريقيا والشرق الأوسط وفي العالم كله.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن لقاء اليوم سيكون بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مضيفة:" فخورة لأننا لا بد أن نرفع شعار "مصر أولا" و "لا للتعصب".

وقالت هند النعساني إن "الروح الحلوة واللعبة الحلوة هي اللي هتكسب النهاردة"  فيجب أن نتابع المباراة بروح رياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،  قد شهد إضاءة برج القاهرة كأشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولًا.. لا للتعصب" ؛ تعبيرًا عن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،  لنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية لتوعية الجماهير وإيصال رسالة أخري مفادها أن الدولة ستتصدى وبكل قوة لأي أعمال من شأنها نشر التعصب وتكدير السلام المجتمعي بين الجماهير وخاصة قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة الدولي .

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببرج القاهرة للإعلان عن تفاصيل المبادرة ، أشار "صبحي"  إلي أن المبادرة حدث مهم للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية ، يتم من خلال خطة مشتركة لنبذ التعصب في المجال الرياضي بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمتد عامًا كاملًا ، داعيًا إلي تنظيم ندوات بالأندية المختلفة، وألا يكون هذا الجهد مرتبطًا بمباراة الأهلي والزمالك فقط، بل يكون بداية حقيقية نبني عليها في المستقبل .

وأضاف الوزير أن الملامح الرئيسية لمبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" تتضمن عقد ورش عمل يديرها كبار الإعلاميين والرياضيين لنشر الروح الرياضية بين الجماهير والنزول إلى الأندية ومراكز الشباب وعقد لقاءات وندوات للتوعية بالجامعات المصرية .

وأكد "صبحي"  كل المصريين بمختلف طوائفهم خلف مصر وليس نادي بعينه ، لنصل رسالة للعالم أجمع بأننا وراء هذه الظاهرة حتي نقضي عليها

وكان الوزير قد اقترح خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،بتشكيل لجنة مشتركة من شأنها تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة تدعو لنبذ التعصب منها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية، ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة .

 من جانبه ، أبدي طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة سعادته بوجوده ومشاركته في مبادرة لا للتعصب ، مؤكدًا أن الرياضة تقوم بتشبيك وتجميع الشعوب لا لتفرقتها ، مناشدًا الجميع بالتحلي بالاخلاق الرياضية السليمة ،وإعلاء كلمة مصر عاليا .
 
وتحدث " راشد" عن أشكال التعصب وكيفية التعامل معها ، ودعا الجميع بتشجيع المبادرة الوطنية التي تقوم وزارة الشباب والرياضة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنبذ التعصب بكافة أشكاله .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب".. صور

بمشاركة الشباب والرياضة والأعلى للإعلام إطلاق مبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب"

انفراد .. مونديال اليد فى مصر بحضور الجماهير

وزير الرياضة يبحث آليات مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب" مع رئيس الأعلى للإعلام

مصر أولا لا للتعصب .. لقاء حواري في مركز شباب الجزيرة

وزير الرياضة يشهد لقاء حواريا بمركز شباب الجزيرة بشعار مصر أولا.. لا للتعصب

ترشيحاتنا

الأهلي ضد الزمالك .. 10 معلومات عن نهائي القرن الأفريقي

شاومي تكشف عن تحفتها الجديدة Redmi Note 9 Pro 5G.. السعر و المواصفات.. صور

لماذا يزيد فصل الشتاء من خطر الإصابة بالنوبات القلبية؟ .. دراسة تجيب

الدولار يسجل 15.72 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-11-2020

تعرف على إجمالي إيرادات فيلم Tenet حول العالم

جثمان زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي يصل لمطار الخرطوم

Advertisements

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

عروس تتفاجأ بهدية غير متوقعة في حفل الزفاف من صديق زوجها .. صور

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي اليوم

فيديو متداول .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل نهائي أفريقيا

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

في حال حضور مرتضى منصور النهائي .. ما العقوبة المنتظرة على الزمالك

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. طه الطوخي: أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة بين الأهلي والزمالك| فيديو

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة ظهورها بوزن زائد

نشرة الفن .. نقل إيناس جوهر إلى العناية المركزة .. وهاني شاكر وأحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ يا بخته

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل