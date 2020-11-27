هند النعساني لجماهير الأهلي والزمالك: تابعوا المباراة بروح رياضية.. فيديو

وأضافت النعساني خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن مباراة اليوم بين فريقي الزمالك والأهلي ستكون مهمة ليس لمصر فقط ولكن أيضا لعشاق الساحرة المستديرة في أفريقيا والشرق الأوسط وفي العالم كله.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن لقاء اليوم سيكون بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مضيفة:" فخورة لأننا لا بد أن نرفع شعار "مصر أولا" و "لا للتعصب".

وقالت هند النعساني إن "الروح الحلوة واللعبة الحلوة هي اللي هتكسب النهاردة" فيجب أن نتابع المباراة بروح رياضية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قد شهد إضاءة برج القاهرة كأشهر معالم العاصمة المصرية بعبارة "مصر أولًا.. لا للتعصب" ؛ تعبيرًا عن المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية لتوعية الجماهير وإيصال رسالة أخري مفادها أن الدولة ستتصدى وبكل قوة لأي أعمال من شأنها نشر التعصب وتكدير السلام المجتمعي بين الجماهير وخاصة قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة الدولي .





وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ببرج القاهرة للإعلان عن تفاصيل المبادرة ، أشار "صبحي" إلي أن المبادرة حدث مهم للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية ، يتم من خلال خطة مشتركة لنبذ التعصب في المجال الرياضي بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمتد عامًا كاملًا ، داعيًا إلي تنظيم ندوات بالأندية المختلفة، وألا يكون هذا الجهد مرتبطًا بمباراة الأهلي والزمالك فقط، بل يكون بداية حقيقية نبني عليها في المستقبل .





وأضاف الوزير أن الملامح الرئيسية لمبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" تتضمن عقد ورش عمل يديرها كبار الإعلاميين والرياضيين لنشر الروح الرياضية بين الجماهير والنزول إلى الأندية ومراكز الشباب وعقد لقاءات وندوات للتوعية بالجامعات المصرية .





وأكد "صبحي" كل المصريين بمختلف طوائفهم خلف مصر وليس نادي بعينه ، لنصل رسالة للعالم أجمع بأننا وراء هذه الظاهرة حتي نقضي عليها





وكان الوزير قد اقترح خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،بتشكيل لجنة مشتركة من شأنها تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وإقامة عدد من المشروعات المشتركة تدعو لنبذ التعصب منها تنفيذ مهرجانات رياضية ومسابقات وندوات تثقيفية، ومؤتمر حواري موسع بحضور كبار نجوم الرياضة .





من جانبه ، أبدي طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة سعادته بوجوده ومشاركته في مبادرة لا للتعصب ، مؤكدًا أن الرياضة تقوم بتشبيك وتجميع الشعوب لا لتفرقتها ، مناشدًا الجميع بالتحلي بالاخلاق الرياضية السليمة ،وإعلاء كلمة مصر عاليا .