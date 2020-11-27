رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: البورصة السلعية تقضي على ظاهرة السماسرة والوسطاء

قال المهندس أحمد عثمان ـ رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية ، إن البورصة السلعية المزمع إطلاقها في أول يناير 2021 تهدف إلى تشجيع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، وهو ما ينعكس إيجابيا على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج ، وكسر فكرة التداول من خلال وسطاء وسماسره وهو ما يظهر تأثيره على ضبط الأسواق وتوفر السلع وخاصة السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى. البورصة





وأفاد رئيس غرفة الإسماعيلية بأن تأسيس شركة لبورصة السلع المصرية من شأنه أن يساهم في وجود سوق منظم لتداول السلع بالإضافة إلى تخزينها وإدارة التخزين وعمل العقود والترخيصات ووجود صوامع للأغلال وغرف التبريد والثلاجات لحفظ السلع.





وأشار عثمان إلى أن اطلاق البورصة السلعية من أول يناير 2021 سيشكل مستقبلا جيدا للأسواق والبيع وفقا لمعايير ومواصفات وأسعار محددة وكل هذا هينعكس على المستهلك وتنظيم حياته ، في ظل وجود أسعار توافق امكانياته بالإضافة إلى تميزها بالجودة وتوفرها.





وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لـ تنمية التجارة الداخلية؛ حيث إن البورصة السلعية ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.

وتعد البورصة السلعية جزءا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.





وبحسب تصريحات الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لـ "صدى البلد"، فإن البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع داخل المحافظات لإدارة أسواق الجملة فى المحافظات المستهدفة، وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستكون بمثابة محاكات لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية.



وأوضح أن الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك.

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