ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السيسي: السياسة الكويتية رشيدة ورصينة في مواجهة تحديات الأمة العربية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الجمعة، ومنها:
 
صدى البلد : 
السيسي: السياسة الكويتية رشيدة ورصينة في مواجهة تحديات الأمة العربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ والكويت ٢٠٣٥، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائمًا ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معربًا عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنبًا إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدًا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بالعمل العربي المشترك.


بوابة الأهرام : 
الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019

الأخبار : 
تنسيقية شباب الأحزاب نقطة إنطلاق قادة المستقبل

اليوم السابع : 
التعليم: 5 فبراير المقبل آخر يوم بالترم الأول بالعام الدراسى 2021

الوطن : 
فى موعد لايتجاوز أسبوعين .. "التأمينات" توضح خطوات دمج منشأتين أو أكثر

مصراوي : 
بمشاركة رئيس التليفزيون.. طاقم إخراج "نهائي القرن" يختتم استعداداته باستاد القاهرة - صور

الشروق : 
الصحة : تسجيل 368 حالة  إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 11 حالة وفاة

سكاي نيوز عربية : 
بلجيكا تحاكم دبلوماسيا إيرانيا للاشتباه بتورطه بمحاولة تفجير

روسيا اليوم : 
ترامب: تسليم لقاح ضد فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر تتسلم اليوم رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقى.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

تحية الرئيس لشهداء وأبطال القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

التضامن تتحمل نفقات التعليم الجامعى لـ7000 طالب.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

طارق شوقى: هدفنا تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي

التعليم تتيح خدمة جديدة لمعلمي وطلاب مصر.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

العنانى و50 سفيرًا يشهدون افتتاح أحد مشروعات السياحة الخدمية.. يتصدر نشرة اخبار صباح البلد

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. طه الطوخي: أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة بين الأهلي والزمالك| فيديو

أحمد سامي: مشاركة شيكابالا بشكل أساسي منذ البداية في مصلحة النادي الأهلي

شاومي تطلق رسميًا هاتفها Redmi Note 9 5G.. المواصفات والسعر.. صور

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

سيدة تعثر على أفعى في المطبخ .. شاهد

بعد فيديو ليفاندوفسكي ... مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا

Advertisements

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

عروس تتفاجأ بهدية غير متوقعة في حفل الزفاف من صديق زوجها .. صور

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي اليوم

فيديو متداول .. ليفاندوفيسكي يدعم مصطفى محمد قبل نهائي أفريقيا

في حال حضور مرتضى منصور النهائي .. ما العقوبة المنتظرة على الزمالك

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. طه الطوخي: أخلاق زمان لابد أن تكون حاضرة بين الأهلي والزمالك| فيديو

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة ظهورها بوزن زائد

نشرة الفن .. نقل إيناس جوهر إلى العناية المركزة .. وهاني شاكر وأحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ يا بخته

في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. تعرف على عدد زيجاتها وحقيقة علاقتها بـ أحمد زكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

اكتشاف هرمون في الجسم للتخلص من السمنة .. اعرف التفاصيل