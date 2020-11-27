تأسيس شركة متخصصة في حلول التكنولوجيا الضريبية.. نواب: رفع الكفاءة والتيسير للممولين من أهداف التطوير.. تشجع على ضم الاقتصاد غير الرسمي.. ورقمنة قطاع الضرائب ستقضي على الفساد

برلماني: ميكنة القطاع الضريبي يحقق الشفافية والعدالة الاجتماعية

برلمانى يكشف فوائد تأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية

برلماني: قوانين الاتصال والتحول الرقمي ستكون على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس





شهد القطاع الضريبي حالة من العشوائية والفساد تسببت في إهدار العديد من موارد الدولة مما دفع الحكومة إلي بحث السبل اللازمة للإرتقاء بمستوي المنظومة ورفع كفاءتها لذا وافقت علي تأسيس شركة لتشغيل الحلول التكنولوجية الضربية بما تدره من فوائد عظيمة تساهم في رفع المستوي المعيشي للمواطنين وزيادة التحصيل الضربي، فضلا عن كونها محاولة لتشجيع الإقتصاد غير الرسمي بالأنضمام ، حيث أوجد ذلك إشادة من عدد من نواب البرلمان مصحوبة بإبراز مزايا إتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.





في البداية قال النائب هشام عمارة عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن المنظومة الضريبية بمصر كانت في حالة تعطش للتغييرات العصرية والتكنولوجية الخاصة بالمؤسسات الخدمية والتي تشمل الإرتقاء بالمستوي التشغيلي والخدمي وفقا لخطة الدولة نحو التحول الرقمي وإستراتيجيات الميكنة مما يساهم في النهوض بمؤسسة لها ثقل وأهمية عظمي.





أضاف "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تأسيس شركة للحلول التكنولوجية الضريبية له العديد من الفوائد أبرزها تحقيق العدالة الإجتماعية والشفافية في تقديم الخدمات المتاحة وتيسير الإجراءات من خلال تذليل المعوقات أمام المواطنين وتحصيل حقوق الدولة من الإيرادات وتعظيم أكبر قدر من الإنفاق المالي علي مختلف قطاعات الدولة كالصحة والتعليم، فضلا عن تنمية القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تم بالفعل إطلاق منظومة الإقرارات الضريبية وتشمل منظومة الفاتورة الإلكترونية ودورها تنظيم عملية البيع والشراء والمعاملات التجارية بشكل تكنولوجي رقمي بعيدا كل البعد عن الآلية القديمة القائمة علي الجمع اليدوي ، فضلا عن منظومة الإيصال الإلكتروني.





وتابع النائب حديثه، قائلا: من منتصف نوفمبر الحالي بدأ التنفيذ الفعلي في ميكنة القطاع الضريبي وتوحيد طرق التعامل مع المواطنين ومدهم بإستحداث الخدمات اللازمة و ذلك لتحقيق العدالة الضريبية.





ومن جانبه أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، بجهود الدولة ممثلة في وزارة المالية و رغبتها في إنتعاش القطاع الضريبي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين تزامنا مع دمج التكنولوجيا بمختلف القطاعات وذلك بهدف تحسين البنية التحتية وبيئة العمل بالضرائب، لافتا إلي أن هذا القطاع عاني من العشوائية وعدم وجود إستراتيجية ثابتة تنظم المعاملات به .





أوضح "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"،ان من ضمن أهداف تطوير قطاع الضرائب وتأسيس شركة للحلول التنكولوجية هو دمج الإقتصاد غير الرسمي مع قطاع الأعمال العام وذلك لتحقيق وضوح نشاط أصحاب المشروعات والممولين ومعرفة حجم الأعمال القائمة بالسوق الإستثماري مما يساهم في زيادة الحصيلة الضربية للدولة وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين .





كما أشار النائب،إلي أن دخل الدولة من القطاع الضريبي يمثل (ثلثين) من إجمالي الإيرادات المالية مما يجعلها أولي مصادر الإنفاق علي مؤسسات الدولة وسد حالات العجز الطارئة بالموازنة العامة، مؤكدا علي أن هذه الميكنة ستعمل علي إنشاء قاعدة بيانات للمعاملات الضريبية والقضاء علي الفساد بالمعاملات المصرية وترسيخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية.





وتابع النائب حديثه، قائلا: حقوق الدولة ونصيبها من الإيرادات الذي تقوم بجمعه لتحقق التنمية الشاملة سواء بالنسبة لمصلحة المصالح الحكومية والمواطن في حالة إهدار والأن نسعي لإرجاعها وتوظيفها مع مقومات الدولة وإحتياجاتها بما يتلائم مع طبيعة النظام الإقتصادي الهادف للنهوض بالدولة مؤسسات وأفراد.





وفي نفس السياق قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الدولة تبذل قصاري جهدها في تطبيق التحول الرقمي بالمصالح الحكومية، الذى يعتبر بمثابة حلقة وصل بين الدولة والمواطن لتلبية خدماتهم ومتطلباتهم، وباتت طريقة

التشغيل اليدوية من الطرق العقيمة التي تستنفز جهدا ووقتا كبيرا لإعداد المطلوب.





وأكد" زيدان" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن البرلمان سيضع إستراتيجيات الرقمنة على أولويات الأجندة التشريعية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم مناقشة إجراء بعض التعديلات وإصدار القوانين التى تنظم المسار الصحيح لتوأمة التكنولوجيا بمختلف تقنياتها العصرية اللازم توافرها ببيئة العمل التي تصب في الصالح العام وبالأخص المواطنين.





وعن تأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، أشار عضو مجلس النواب، إلى أنها خطوة جيدة تمثل نقلة نوعية وطفرة في أداء مصلحة الضرائب بما يسهم في زيادة التحصيل الضريبي ورفع الاحتياطي المالي من من الموازنة العامة للدولة، لافتا إلي أن المواطن بالفعل يحتاج لذلك التطوير الذي من شأنه تسهيل الحصول علي خدماته.





كما أوضح النائب، أن هناك مزايا عديدة لميكنة القطاع الضريبي أبرزها رفع الكفاء وتعزيز القدرات البشرية والتيسيير علي الممولين وإمكانية حصر وضبط المجتمع الضريبي، إضافة إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الإنضمام ، مما يكون له صدي إيجابي علي منظومة التنمية الإقتصادية التي تهدف إلي عدم إيجاد ثغرات من شأنها أن تهدر موارد الدولة.





جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بجلستها بتاريخ 22/11/2020.





ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة في تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم " شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX"، وذلك في إطار تطوير المنظومة الضريبية والارتقاء بالإدارة الضريبية، وتقديم خدمات متخصصة في مجال الضرائب؛ تيسيرًا على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.





ويمكن للشركة تقديم عدد من الخدمات، في حالة طلب منها ذلك، وتتمثل هذه الخدمات في تقديم خدمات وإدارة تشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية ومنها؛ منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وتقديم خدمات الدعم الفني الميداني للمشروعات، وتقديم الخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية، وتقديم خدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.