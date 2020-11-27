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بين الناس

رئيس مياه البحيرة يتابع استعدادات الشركة لمواجهة أزمة الأمطار

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
المهندس محمد سعيد
المهندس محمد سعيد نشأت
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مصطفى كرم
تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة فجر اليوم الجمعة 27نوفمبر فروع الشركة بالمحافظة للاطمئنان علي سير العمل ومتابعة تمركزات معدات وسيارات ورجال شبكات الصرف الصحي بشوارع المدن. 

وقام المهندس محمد سعيد نشأت بالاطمئنان علي روافع ومحطات الصرف الصحي بالشركة وجاهزية المحطات والروافع  لمواجهة الأزمات

 وصرح  أن هذة الزيارة للاطمئنان على الطلمبات ومتابعته جاهزيتها وتدريب الفنيين عليها لاجتياز الأزمات التي تمر بها المحافظة. 

وأفاد أن جميع أطقم العمل بمعداتهم وسيارات الشفط والبدالات والكسح متواجدين الي الان بجميع شوارع ومدن المحافظه وعلى أتم استعداد لمواجهة أي أمطار قادمه. 


يذكر أن المهندس محمد سعيد نشأت، قام بزيارة  مفاجئة مؤخرا للعاملين بقطاع المشروعات اثناء انشاء رافع صرف صحي " العزيز عثمان" بمدينة دمنهور وللاطمئنان علي سير العمل بباقي الروافع والشبكات لمواجهة موجهة الأمطار. 

وقال المهندس محمد سعيد نشات، أن رافع صرف صحي العزيز عثمان هو أكبر رافع تشهده محافظة البحيره ويخدم أكثر من 65%من سكان مدينة دمنهور .وان المشروع ضمن المشروعات المموله من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الاتحاد الأوروبي بنطاق محافظة البحيره بإجمالي تمويل 68مليون جنيها سيتم الإنتهاء منه ودخوله الخدمه ابريل 2021

وكان المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلن  تفعيل خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الالكتروني للشركة القابضة   لـ 11 شركة تابعة لها، وهي شركات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – سوهاج – الأسكندرية - البحر الأحمر – مطروح – سيناء - بني سويف)، كمرحلة أولي يتبعها استكمال باقي الشركات في وقت قريب

وأكد ممدوح رسلان  أن الشركة تسعى جاهدة نحو تفعيل كل القنوات الإلكترونية التي تتيح للعميل الحصول على الخدمة بطريقة آمنة وبأيسر السبل التكنولوجية الحديثة، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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