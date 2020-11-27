ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يامن بن ذكري لـ صدى البلد: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:46 ص
يامن بن ذكري
يامن بن ذكري
Advertisements
إسماعيل محمود
تحدث التونسي يامن بن ذكري، عن المباراة التي ستجمعه فريقه السابق، نادي الزمالك، بنظيره النادي الأهلي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي نادي الزمالك، نظيره النادي الأهلي ، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن ذكري في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" أتمنى فوز الزمالك بكل تأكيد في مباراة اليوم."

وأضاف:" الزمالك لديه أفضلية طفيفة معنوية خصوصًا أنه أصبح اختصاص النهائيات من المباراة الواحدة."

وتابع قائلًا:" فخور بمصر لكونها تستقبل مباراة قطبيها الاهلي و الزمالك وبالتالي الكل سيركز مع مصر فأتمنى ان المباراة تكون في مستوى التطلعات و خصوصا تكون فيها الروح الرياضية هي الاساس و لكي لا يتكرر ما حدث مباراة السوبر لاننا نحتاج نشاهد كل اللاعبين ولا نريد أن نحرم منهم بسبب العقاب.

ولعب بن ذكري لصفوف نادي الزمالك بين عامي 2006، 2008.

وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء . 

وشهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية. 

في المقابل،شهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن  لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه.  

وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.  

وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.   


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عماد متعب : مشاركة أحمد فتحي أفضل من معلول أمام الوداد .. وهذه ميزة موسيماني

نأمل في نهائي مصري.. تامر أمين: رغم أهلاويتي الشديدة أتمنى فوز الزمالك أمام الرجاء

معتز الخصوصي يكتب: ديربي القرن في أفريقيا

نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل

خالد الغندور: مصطفى محمد سيرحل عن الزمالك حال التتويج بدوري الأبطال

فرج عامر: سأشجع الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد فيديو ليفاندوفسكي ... مصطفى محمد مطلوب على السوشيال ميديا

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا والقنوات الناقلة

5 أرقام قياسية حققها الأهلي هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا قبل لقاء الزمالك

عيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-11-2020

نشرة الفن .. نقل إيناس جوهر إلى العناية المركزة .. وهاني شاكر وأحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ يا بخته

الوباء القاتل قبل كورونا.. كيف احتفل الأمريكيون بأول عيد الشكر خلال الإنفلونزا الإسبانية؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد