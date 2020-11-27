يامن بن ذكري لـ صدى البلد: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

تحدث التونسي يامن بن ذكري، عن المباراة التي ستجمعه فريقه السابق، نادي الزمالك، بنظيره النادي الأهلي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلاقي نادي الزمالك، نظيره النادي الأهلي ، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال بن ذكري في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" أتمنى فوز الزمالك بكل تأكيد في مباراة اليوم."
وأضاف:" الزمالك لديه أفضلية طفيفة معنوية خصوصًا أنه أصبح اختصاص النهائيات من المباراة الواحدة."
وتابع قائلًا:" فخور بمصر لكونها تستقبل مباراة قطبيها الاهلي و الزمالك وبالتالي الكل سيركز مع مصر فأتمنى ان المباراة تكون في مستوى التطلعات و خصوصا تكون فيها الروح الرياضية هي الاساس و لكي لا يتكرر ما حدث مباراة السوبر لاننا نحتاج نشاهد كل اللاعبين ولا نريد أن نحرم منهم بسبب العقاب.
ولعب بن ذكري لصفوف نادي الزمالك بين عامي 2006، 2008.
وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .
وشهد تدريب الزمالك مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر الحالي استعدادا للمباراة، وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء. وأكد أن الجيل الحالي أمامه 90 دقيقة لتحقيق مجد جديد بالفوز على الأهلي في مباراة للتتويج باللقب والتأهل لمونديال الأندية.
في المقابل،شهد مران الأهلى الأخير ، مشاركة محمود كهربا وظهر بصورة جيدة وسيكون ضمن القائمة الحمراء للمباراة، وتعرض محمد هاني الظهير الأيمن لكدمة في المران الأخير الذي أقيم اليوم باستاد القاهرة وسوف يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه.
وحرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي الحديث مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاطمئنان علي الثلاثي صالح جمعة ووليد سليمان واليو ديانج بعد إصابتهم بفيروس كورونا.
وطمأن عبدالحفيظ رئيس الأهلي بان اليو ديانج يخضع للعزل وحالته مطمئنة ونفس الأمر لوليد سليمان الذي سيخضع لمسحة طبية برفقة الفريق الأحمر يوم الأحد قبل مواجهة الاتحاد السكندري فيما لا يزال صالح جمعة في عزل منزله وسوف يخضع هو الآخر لمسحة الأحد.