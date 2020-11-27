يامن بن ذكري لـ صدى البلد: الزمالك الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا

تحدث التونسي يامن بن ذكري، عن المباراة التي ستجمعه فريقه السابق، نادي الزمالك، بنظيره النادي الأهلي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويلاقي نادي الزمالك، نظيره النادي الأهلي ، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وقال بن ذكري في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد":" أتمنى فوز الزمالك بكل تأكيد في مباراة اليوم."





وأضاف:" الزمالك لديه أفضلية طفيفة معنوية خصوصًا أنه أصبح اختصاص النهائيات من المباراة الواحدة."





وتابع قائلًا:" فخور بمصر لكونها تستقبل مباراة قطبيها الاهلي و الزمالك وبالتالي الكل سيركز مع مصر فأتمنى ان المباراة تكون في مستوى التطلعات و خصوصا تكون فيها الروح الرياضية هي الاساس و لكي لا يتكرر ما حدث مباراة السوبر لاننا نحتاج نشاهد كل اللاعبين ولا نريد أن نحرم منهم بسبب العقاب.





ولعب بن ذكري لصفوف نادي الزمالك بين عامي 2006، 2008.



