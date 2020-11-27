رئيس النواب ناعيا حافظ أبو سعدة: صاحب مواقف ثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان

نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المحامي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال رئيس مجلس النواب في نعيه: "صاحب مواقف ثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفا: "نتقدم بخالص المواساة والتعازي سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان".

وتوفي الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الدكتورة نهاد أبو القمصان، زوجة أبو سعدة: “حب عمرى وأبو أولادي وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمري مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لبى نداء ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.





وكانت آخر تغريدات حافظ أبو سعدة، عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها: " فيه فتاوى تشعر معاها إنها تطلق لخلق جدل وهمي وليس لها أي إمكانية تحقيق طالما لا ينظمها قانون الأحوال الشخصية وبما يضمن حقوق كل طرف".





وكان قد ولد حافظ أبو سعدة عام 1965 بالقاهرة، وبعد تخرجه في كلية الحقوق عمل محاميا في مجال حقوق الإنسان وانخرط في المجتمع المدني المصري، إلى أن شغل من العديد المناصب منها رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتم تعيينه في منتصف الألفينات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي شكلته الحكومة المصرية وقتها.





كان حافظ أبو سعدة عضوا في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.





عارض أبو سعدة بشدة نظام الإخوان وشارك في مظاهرات 30 يونيو 2013، ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي.





تبني حافظ أبو سعدة قضية قبيلة الغفران في سبتمبر 2017، وتوجهت المنظمة المصرية إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواها، في محاول للحصول على حقوقها التي سلبتها الحكومة القطرية.





وكان يؤمن حافظ أبو سعدة بهذه القضية ودافع عنها كثيرًا بسبب تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية بالإضافة إلى إيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية.





وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسيطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم.





وتصدى حافظ أبو سعدة لجماعة الإخوان الإرهابية وللحملات التي تقوم بها من أجل تشوية صورة مصر خارجيا، كما كشف أكاذيب الإخوان وأكد أن الجماعة تحاول أن تصور واقعا مزيفا عن الأوضاع فى السجون، وتصدر تقارير مشبوهة عن ما يحدث في السجون المصرية.





وكشف حافظ أبو سعدة أن التقارير الإخوانية التى تصدر عن أوضاع السجون غير صحيحة على الإطلاق، وتحاول من خلالها التحريض ضد مصر، بالإضافة إلى تصديه دائما للتقارير المفبركة والمغلوطة التي كانت تصدر عن منظمات حقوق الإنسان التابعة للإخوان.