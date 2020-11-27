شركة المقاولون العرب تفوز بجائزة أفضل صورة من مجلة ENR الأمريكية

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن فوز الشركة في مسابقة مجلة الENR الأمريكية المشهورة المتخصصة فى مجال التشييد، بأفضل صورة من مواقع العمل.





وقالت الشركة في منشورها الصادر منذ قليل، إن مجلة "إي إن أر" الأمريكية قد قامت بعمل مسابقة، لاختيار أفضل صور من مواقع العمل حول العالم، وفازت صورة من مشروع قطار مونوريل 6 أكتوبر، الذى تنفذه شركة المقاولون العرب بالجائزة.





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وتحوي الصورة عمال شركة المقاولون العرب أثناء عمل تقفيصة لأحد الأساسات العميقة، والصورة تم التقاطها من قبل أحد أبناء الشركة يدعى الأستاذ أيمن نظير، من إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة المقاولون العرب.





ويعتبر مونوريل 6 أكتوبر ، المشروع الثاني من نوعه الذي يتم تنفيذه فى مصر بعد مونوريل (العاصمة الإدارية / مدينة نصر)، ويربط القطار الجديد محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة.





والمونوريل هو عبارة عن وسيلة نقل جماعى كثيفة أحادى السكة، يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، ويعتبر المونوريل وسيلة نقل أمنة وعصرية صديقة للبيئة، وأقل تكلفة في الإنشاء والصيانة من مشروعات مترو الأنفاق، وهو ما شجع الحكومة المصرية على تنفيذه، وخلال هذا التقرير نستعرض أهم وأبرز المعلومات حول مشروع مونوريل 6 أكتوبر .









- المشروع ملك للهيئة القومية للأنفاق، ويشمل مونوريل 6 أكتوبر 12 محطة علوية، تضم محطات (جامعة الدول – الطريق الدائرى – المريوطية – المنصورية- التقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى- هايبر وان – جهينة- هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع).





- بدء تنفيذ المشروع مطلع العام الجاري 1/1/2020، ووفقا للاتفاق المبرم مع التحالف المنفذ للمشروع (شركات بومبارديه العالمية للنقل، وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب) فإن المشروع يستغرق نحو 42 شهرا، من بدء تنفيذه، على أن يتم تشغيله بنهاية يونيو 2023 تقريبا.





- وفقا للتقديرات والدراسات للمشروع فإن سرعة المونوريل ستبلغ نحو 80 كم / ساعة، أي أن طول الرحلة ل مونوريل 6 أكتوبر ستبلغ نحو 32 دقيقة فقط، في قطار تبلغ سعته الإجمالية حوالي 45 ألف راكب فى الساعة الواحدة، بالاتجاه الواحد، وهو ما يسهم في فك الازدحام في العديد من المناطق والطرق، خاصة محور 26 يوليو.





- يرتبط مشروع مونوريل 6 أكتوبر مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة فى محطة جامعة الدول العربية، كما يرتبط مع القطار السريع في مدينة 6 أكتوبر .





- يتم تنفيذ المشروع بنظام (حق الانتفاع) مدة 30 سنة، ويشرف على التنفيذ لجنة تضم خبراء من وزارتي الإسكان والنقل.