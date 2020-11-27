شاهد.. ضبط لحوم وسلع تموينية منتهية الصلاحية فى حملة بالأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.





وأسفرت الحملة عن ضبط 107 كيلو جرام من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





كما تم ضبط 650 كيلو جرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية لدي صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600 والتحفظ علي المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.





كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية بداخله طن و10 كيلو جرام من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية.





وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم ٨٥٣ جنح مركز شرطة طيبة.





جدير بالذكر انه استمرارا لجهود مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع مجلس مدينة ومركز الزينية برئاسة العميد احمد الهواري تم تشكيل حملة مشتركة ومكبرة





وتم ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية بأحد المخازن الكبرى بالمدامود وكانت تلك السلع 117466 قطعة شيكولاتة وبسكويت ولبان ومسحوق مشروب بإجمالي وزن قدره طن وعشرة كيلو جرام وجميعها منتهية الصلاحية





وعن المادة التى تستخدم فى توقيع العقوبة على كل من ضبط بحوزته سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية، نصت المادة 281 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية