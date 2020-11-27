ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

حادث مؤلم.. أم تتخلي عن ابنها الصغير في حلبة تزلج لتدخين المخدرات

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
أم تتخلي عن ابنها
أم تتخلي عن ابنها الصغير في حلبة تزلج لتدخين المخدرات
Advertisements
يارا زكريا
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أم تخلت عن ابنها الصغير البالغ من العمر 9 سنوات لتعاطي مخدر في مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية تركت الأم البالغة من العمر 39 عامًا ابنها في حلبة للتزلج على الجليد وذهبت لتناول مخدر الكراك في سيارتها.

لكن سرعان ما اكتشفت الأم وهي فاقدة للوعي في الموقف المجاور لحلبة التزلج لتؤكد لضباط الشرطة أنها تركت ابنها على أمل العودة إليه بعد تعاطي المخدر. 

وجهت الشرطة للأم جينيفر مور فرينشميير تهمة التخلي عن ابنها وتركه، حيث قبض عليها قبل منتصف ليلة الجمعة بقليل، بعد أن وجد صاحب متجر مجوار لحلبة التزلج الصبي بمفرده.

بعد مراقبة لقطات كاميرات المراقبة، اكتشفت الشرطة أن الصبي كان بمفرده في حلبة التزلج لمدة أربع ساعات على الأقل، وأمه في مقعد سيارتها غير مدركًا لما حولها. 

أبلغت خدمات حماية الطفل بعد الحادثة،  والتي بدورها وضعت الصبي في رعاية أقاربه، خاصة أن أمه أصبحت في وضع صحي غير مستقر بالمرة، و من ذلك عيونها المحتقنة بالدم وقت القبض عليها. 


في وقت سابق، ذكرت  إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في ولاية تكساس تخطت المليون حالة، وبلغت مليونا و10 آلاف و364 حالة، لتصبح أول ولاية أمريكية تبلغ ذلك العدد.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن ولاية تكساس أصبحت في الترتيب الـ10 عالميا بين أكثر المناطق المصابة، تسبقها 9 دول ، موضحا أن 19 ألفا و300 من المصابين في تكساس ماتوا جراء إصاباتهم.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من جائحة "كورونا" من حيث أعداد الوفيات والإصابات، إذ سجلت حتى الآن نحو 240 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10 ملايين و250 ألف إصابة.

كما سجلت، يوم الثلاثاء الماضي، أعلى حصيلة يومية للإصابات بـ"كوفيد-19"، بواقع 130 ألفا و989 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. رضيع عمره 6 أشهر يتزلج على الماء وحيدًا وهجوم حاد على والديه.. فيديو

اتهامات بالقتل تلاحق أبوين بعد مصرع طفلهما بجرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل

تفاصيل محزنة.. أمريكية تغتصب ابنها البالغ من العمر 12 عاما

عمره 11 شهرًا.. أم تعرض حياة رضيعها للخطر بسبب المخدرات

تفاصيل محزنة.. أم تقتل ابنها الصغير أمام ابنتها لسبب عجيب

جونز هوبكنز: تكساس أول ولاية أمريكية تتخطى مليون إصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

ابنة بدون زواج.. حلم أمومة ياسمينا يتحقق بـ تبني غالية: حب عمري.. فيديو

ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا أكدت الهيئة الانتخابية فوز بايدن

سيدة تعثر على أفعى في المطبخ .. شاهد

لا تنشروا صورا خاصة.. سيدة تتفاجأ بتداول صورة خاصة مع شخص آخر غير زوجها

إجازات وتخفيض عاملين.. البحيرة تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

معلق رياضي عن نهائي القرن: كتيبة الزمالك قوية وغياب ديانج عن الأهلي مؤثر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد