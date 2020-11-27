حادث مؤلم.. أم تتخلي عن ابنها الصغير في حلبة تزلج لتدخين المخدرات

مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية. ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أم تخلت عن ابنها الصغير البالغ من العمر 9 سنوات لتعاطي مخدر في





ووفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية تركت الأم البالغة من العمر 39 عامًا ابنها في حلبة للتزلج على الجليد وذهبت لتناول مخدر الكراك في سيارتها.





لكن سرعان ما اكتشفت الأم وهي فاقدة للوعي في الموقف المجاور لحلبة التزلج لتؤكد لضباط الشرطة أنها تركت ابنها على أمل العودة إليه بعد تعاطي المخدر.





وجهت الشرطة للأم جينيفر مور فرينشميير تهمة التخلي عن ابنها وتركه، حيث قبض عليها قبل منتصف ليلة الجمعة بقليل، بعد أن وجد صاحب متجر مجوار لحلبة التزلج الصبي بمفرده.





بعد مراقبة لقطات كاميرات المراقبة، اكتشفت الشرطة أن الصبي كان بمفرده في حلبة التزلج لمدة أربع ساعات على الأقل، وأمه في مقعد سيارتها غير مدركًا لما حولها.





عيونها المحتقنة بالدم وقت القبض عليها. أبلغت خدمات حماية الطفل بعد الحادثة، والتي بدورها وضعت الصبي في رعاية أقاربه، خاصة أن أمه أصبحت في وضع صحي غير مستقر بالمرة، و من ذلك









في وقت سابق، ذكرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الأربعاء الماضي، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد المسجلة في ولاية تكساس تخطت المليون حالة، وبلغت مليونا و10 آلاف و364 حالة، لتصبح أول ولاية أمريكية تبلغ ذلك العدد.