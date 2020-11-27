تعرف على قصة أغنية أهلاوي لـ محمد الشرنوبي





تقول كلمات الأغنية: "اتربى على المبادئ واتأثر بالكيان ف طبيع يبقى ثابت يبقى الأول كمان .. صبر واخلاص ونية .. تضحيات مش عادية .. واللي بيتعب ويدي يوصل لمكانته ديا".









أغنية "أهلاوي" غناء الفنان محمد الشرنوبي، كلمات أيمن بهجت قمر، والحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي إلهامي دهيمة، وجيتار أحمد حسين. ناس بالملايين تحبك .. وتاريخ متباهى بيك .. وادي اللي بيرضي ربه .. بص بيوصل لأيه .. متقولش مع السلامة .. في تحدي كبير جديد .. مبقاش فيه زيه ياما .. دول بقوا نادرين اكيد".





يذكر أن والجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى، انضم لفريق عمل وأبطال فيلم "جارة القمر" مع كل من الفنان كريم فهمي، وياسمين رئيس، وإخراج هادي الباجوري ومن إنتاج أحمد السبكي.





الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية، حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس و كريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.





كما يشارك النجم محمد الشرنوبي في عمل درامي جديد وهو مسلسل "لؤلؤ"، والذي سوف يجمعه بعدد كبير من نجوم الفن، من تأليف زينب عزيز ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، ومنهم أحمد زاهر، ادوارد، نجلاء بدر، أحمد مجدى، نيرمين الفقى وعدد آخر من الفنانين.





ومن ابرز أدوارمحمد الشرنوبي دوره بمسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎





كما أن احدث أعمال المطرب محمد الشرنوبي الغنائية، أغنية "قلبي ارتاح" التي غناها في حفل زفافه.





طُرحت أغنية "أهلاوي" عام 2018، احتفالا بمسيرة اللاعب حسام غالي الذي قرر اعتزال كرة القدم، وهي غناء الفنان محمد الشرنوبي.