استطلاع رأي.. الليكود يتفوق على يمينا بست مقاعد داخل الكنيست

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، تفوق حزب الليكود على تحالف يمينا المتطرف بـ6 مقاعد، في حال جرت انتخابات جديدة.
وبحسب نتائج الاستطلاع الأسبوعي، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، اليوم الجمعة، لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 مقعدا لتحالف "يمينا" المتطرف.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد"، على 19 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، أما "كحول لفان"، فسيحصل على 9 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد.
وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن 35% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أنه يجب تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيست، فيما عارض 31% منهم ذلك.
وأظهر استطلاع للرأي، أجرته قناة "كان" العبرية، ونشرت نتائجه أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب حل الكنيست والتوجه إلى صناديق الانتخابات.
وبحسب الاستطلاع فإن 31٪ فقط يعتقدون بضرورة استمرار الحكومة الائتلافية الحالية.
أما بشأن المقاعد في الكنيست، فقد أظهر الاستطلاع أنه إذا شكل رئيس الأركان السابق جادي ايزنكوت حزبًا جديدًا برئاسته، فسيحصل على أربعة مقاعد، اثنان منهم من "الليكود".
وفي حال تم حل الكنيست، فإن 37٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن بنيامين نتنياهو هو المذنب الرئيسي.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 56٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن جانتس شكل لجنة التحقيق بشأن الغواصات لدوافع سياسية، بينما يعتقد 40٪ أنه لا ينبغي أن يقود حزب "كاحول لفان" في الانتخابات المقبلة.
وكشف الاستطلاع أن كتلة اليمين المتطرف تصل إلى ما يقرب من 70 مقعدًا برلمانيًا.
وبحسب الاستطلاع، يحصل حزب "الليكود" على 31 مقعدًا، وحزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينت يحصل على 21 مقعدًا، و"يش عتيد- تيلم" يحصل على 17 مقعدًا.
وحظيت "القائمة المشتركة" بـ 11 مقعدًا، أما حزب "كاحوال لافان" فقد حصل على تسعة مقاعد – وهو نفس عدد مقاعد كل من حزب "شاس" و"يسرائيل بتينو" – وحظي حزب "يهدوت هتوراة" على سبعة مقاعد بينما حصل حزب "ميرتس" اليساري على ستة مقاعد.
وفيما يتعلق بمسألة الأهلية لمنصب رئيس الوزراء، فقد حصل بنيامين نتنياهو على 36٪ من الأصوات، 57٪ منهم من ناخبي اليمين و15٪ من ناخبي يسار الوسط، صوتوا له في الاستطلاع الحالي.
وحصل نفتالي بينيت على نسبة 19٪ ويائير لابيد على نسبة 11٪ وهو أيضًا الفائز الأكبر بين ناخبي يسار الوسط بنسبة 23٪، بينما حصل نائب رئيس الوزراء ووزير الجيش بيني غانتس حصل على نسبة 6٪ فقط في مسألة الملاءمة.