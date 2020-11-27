استطلاع رأي.. الليكود يتفوق على يمينا بست مقاعد داخل الكنيست

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة، تفوق حزب الليكود على تحالف يمينا المتطرف بـ6 مقاعد، في حال جرت انتخابات جديدة.

وبحسب نتائج الاستطلاع الأسبوعي، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، اليوم الجمعة، لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل الليكود على 29 مقعدا، مقابل 23 مقعدا لتحالف "يمينا" المتطرف.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، سيحصل حزب "يش عتيد"، على 19 مقعدا، والقائمة العربية المشتركة على 11 مقعدا، أما "كحول لفان"، فسيحصل على 9 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتتا" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وميرتس 6 مقاعد.

وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن 35% من الجمهور الإسرائيلي، يعتقدون أنه يجب تبكير موعد الانتخابات العامة للكنيست، فيما عارض 31% منهم ذلك.



