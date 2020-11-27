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رياضة

نهائي أفريقيا.. مصر الأكثر فوزا ببطولة دوري الأبطال

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:52 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى استاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء لمتابعة نهائي القرن الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا . 

وهي المرة الأولى منذ عام 1964 ان يتقابل فريقين من نفس الدولة في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتتربع مصر على قائمة أكثر الدول فوزا ببطولة افريقيا برصيد 14 لقبا وضمن تواجد لقب جديد في خزائنها حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري الأبطال اليوم. 

النادي الأهلي أكثر الفرق المصرية تحقيقا لبطولة افريقيا برصيد 8 بطولات ونادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 بطولات والإسماعيلي برصيد بطولة وحيدة.

وجاءت دولة تونس في المركز الثاني في تصنيف اكثر الدول حصولا علي بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 6 بطولات: الترجي "4" والنجم الساحلي "1" ، الافريقي التونسي "1" . 

متساويا مع المغرب الرجاء "3" ، الوداد "2" الجيش الملكي ، ودولة الكونغو الديموقراطية برصيد 6 بطولات 

وجاء ترتيب الدول الاكثر حصولا علي البطولة كالتالي : 

1- مصر : 14 
2- تونس : 6 
3- المغرب : 6 
4- الكونغو الديموقراطية : 6 
5- الجزائر : 5 
6- الكاميرون  : 5 
7- غانا : 3 
8- غنيا : 3 
9- نيجيريا : 2 
10- كوت ديفوار : 2 
11- جنوب افريقيا : 2 
12- الكونغو برازفيل  : 1 
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