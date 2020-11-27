شطة يكشف عن محاذير نهائي دورى أبطال افريقيا للاعبي الزمالك والاهلي

كشف عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادي الأهلي وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن محاذير يتوجب على لاعبي الزمالك والأهلي اتباعها فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.





واختارت لجنة حكام الاتحاد الأفريقي برئاسة ساليستن الروندى الحكم الدولى المصري إبراهيم نورالدين حكما رابع لمباراة القرن الأهلي والزمالك بنهائي دورى أبطال أفريقيا.





ويلتقى اليوم بستاد القاهرة الساعه9 مساءً نادى الزمالك غريمه التقليدي نادى الأهلي على ملعب استاد القاهرة فى إطار نهائى دورى أبطال أفريقيا.





قال شطة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا تاريخية والنادي الأهلي والزمالك هم أسياد افريقيا.





تابع: نتمنى خروج المباراة فى إطار الروح الرياضية ونبذ التعصب كون المباراة قوية للغاية ويتابعها الملايين فى جميع أنحاء العالم.





أضاف: يتعين على لاعبي الزمالك والأهلي أن يضعوا نصب أعينهم أنهم يمثلون الكرة المصرية ويستوجب ذلك عدم الخروج عن النص والتركيز داخل المستطيل الأخضر.





أشار إلى وجوبية التزام لاعبي الزمالك والأهلي بالقرارات التحكيمية الصادرة عن الطاقم التحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال وعدم التركيز فى الاعتراض عليها.

لفت إلى ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الطبية قبل وأثناء نهائى دورى ابطال افريقيا لكون الكاف يرفع شعار السلامة الصحية قبل أي بطولات للاعبي كافة الفرق فى القارة السمراء.





أوضح أن الأهلي يمتلك حسين الشحات وعلى معلول ومحمد مجدى قفشة ومحمد الشناوي ورغم غياب اليو ديانح اللاعب المؤثر فى خط الوسط إلا أن الأهلي يمتلك البدائل القادرة على صنع الفارق.





نوه إلى أن الزمالك لديه عناصر متميزة جدا أمثال أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي والحوار طارق حامد وأحمد سيد زيزو ولن يتأثر بغياب الثلاثى عبدالله جمعة والونش واوباما.





واستطرد: أتمناها قمة قوية تليق بسمعة الكرة المصرية والقارة الأفريقية وأتمنى فوز الأهلي باعتبارى أنتمى القلعة الحمراء قلبا وقالبا.





يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه رسالة مهمة إلى لاعبى الأهلى والزمالك وجماهيرهما قبل نهائى القرن اليوم بدورى أبطال افريقيا مؤكدا أن الفائز الكبير من النهائى هو مصر خاصة أنها المرة الأولى التى يتواجد فيها فريقين من بلد واحد فى نهائى افريقيا .





وقال فى رسالته للاعبين فى تصريحاته الخاصة : العبوا من أجل مصر وقدموا صورة حضارية عن مصر وقيمتها العالية التى استطاعت أن تخطو خطوات كبرى فى ظل القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأوضح وزير الرياضة أن الرياضة دائما مكسب وخسارة وعلينا جميعا التحلى بالروح الرياضية التى ينبغى أن تكون العنوان الرئيسى لأى نشاط رياضى.





وأشار الوزير إلى أن تأهل الأهلى والزمالك الى النهائى حدث تاريخى علينا جميعا ان نفخر به لكونه يؤكد ريادة مصر الأفريقية الرياضية وتصدرها لكافة البطولات على كافة المستويات وعلى الجميع التأكيد على قيمة مصر وريادتها العالية دائما.