وليد شعبان: حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أشهر 142 إنذارا و 4 كروت حمراء

أكد وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق أن قرار اختيار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لإدارة نهائى دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة صائب للغاية.





وتأهل الزمالك ألى نهائي دوري ابطال افريقيا على حساب الرجاء البيضاوي فيما نجح فريق الاهلي فى تحقيق الفوز على الوداد الرياضي المغربي.





قال وليد شعبان فى تصريحات خاصة لصدى البلد: إختيار الجزائرى مصطفى غربال كان صائبًا للغاية من قبل الإتحاد الإفريقى ورغم صغر سنه( ٣٥ عام) إلا أنه يملك خبرات تراكمية جعلته من ضمن حكام النخبة فى إفريقيا.









تابع : بات الجزائري مصطفى غربال من أحد المرشحين للتحكيم فى كأس العالم المقبل عان ٢٠٢٢ ، ولكنه يملك مدرسة خاصة بالتحكيم فى إحتسابه لكل الأخطاء وأنه قلما يعطى اللاعبين مساحة من الصراع والإحتكاك المشروعين.





أضاف : كثرة البطاقات الصفراء التى أشهرها مصطفى غربال تدل على ذلك حيث اشهر ( ١٦٢ بطاقة صفراء ) بالإضافة إلى حالات الطرد المباشر التى وصلت لأربعة حالات خلال الفترة الأخيرة ، كما أنه أعلن عن ١٨ ركلة جزاء خلال إدارته المباريات التى شارك بها.





استطرد :، يملك الجزائري مصطفى غربال سجلًا حافلا من البطولات والمباريات الدولية رغم صغر سنه التى مكنته من الدخول ضمن حكام النخبة فى القارة السمراء.





وقال ايضا : نصيحتى للاعبى الأهلى والزمالك ألا يتفرغوا لتقييم أداء الحكم خلال المباراة لأن هذا سوف يعرضهم للعقوبات الإنضباطية من جانبه وأعتقد أن الحكام فى مثل هذه المباريات لاسيما غربال سوف يحتسب كل شاردة وواردة فى المباراة لكى يحكم سيطرته على المباراة وسوف يتصدى بكل حزم لأى إعتراض أو خروج عن النص من اللاعبين.





وقال ايضا : على لاعبي الزمالك والأهلي التفرغ للأداء الفنى دون الإلتفات لقرارات الحكم الذى لن يسمح بأى تجاوز منه خاصة أن نجاحه فى إدارة تلك المباراة الهامة ستدفعه بقوة نحو المشاركة فى كأس العالم المقبلة .





يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه رسالة مهمة الى لاعبى الأهلى والزمالك وجماهيرهما قبل نهائى القرن اليوم بدورى أبطال افريقيا مؤكدا أن الفائز الكبير من النهائى هو مصر خاصة أنها المرة الاولى التى يتواجد فيها فريقين من بلد واحد فى نهائى افريقيا .





وقال فى رسالته للاعبين فى تصريحاته الخاصة : العبوا من أجل مصر وقدموا صورة حضارية عن مصر وقيمتها العالية التى استطاعت أن تخطو خطوات كبرى فى ظل القيادة السياسية الرشيدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

واوضح وزير الرياضة أن الرياضة دائما مكسب وخسارة وعلينا جميعا التحلى بالروح الرياضية التى ينبغى أن تكون العنوان الرئيسى لاى نشاط رياضى .





وأشار الوزير الى أن تأهل الأهلى والزمالك الى النهائى حدث تاريخى علينا جميعا ان نفخر به لكونه يؤكد ريادة مصر الافريقية الرياضية وتصدرها لكافة البطولات على كافة المستويات وعلى الجميع التأكيد على قيمة مصر وريادتها العالية دائما