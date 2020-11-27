وكيلة القوى العاملة بالبرلمان: انتصار السيسي نموذج للمرأة المصرية الأصيلة

أشادت النائبة مايسه عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة مجلس النواب، بحديث السيدة أنتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حلقة خاصة مع الإعلامية اسعاد يونس في برنامج" صاحبة السعادة" و المذاع على الفضائية المصرية dmc.
وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، على أن السيدة أنتصار السيسي نموذج للمرأة المصرية المكافحة والأصيلة والمخلصة لحياتها الأسرية، التي ترغب في حياة أسرية أمنه مليئة بالكثير من الحب والدف، مما ساهم وبشكل كبير في خروج أجيال ذات خلق وتسير على النهج الصحيح.
وطالبت عضو مجلس النواب، بأتخاذ حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي مثال وقدوة يقتدي به، خاصة وان هذه العادات والتقاليد والحياة الأجتماعية أصبحت تتلاشي من المجتمع المصري، وياتي ذلك بسبب عصر التكنولوجيا الذي طرأ مؤخرا.
وظهرت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC".
وتحدثت انتصار السيسي، عن نشأة الرئيس السيسي، موضحة أنه من حي الجمالية وهي من ميدان الجيش، وهذه أحياء شعبية بها الأصول والمحبة والجيرة الأصيلة الطيبة.
وقالت إنتصار السيسي خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC» إن الرئيس السيسي حكم على المرأة النصرية بطريقة مختلفة لأنه رأى السيدة المصرية الأصيلة في المناطق الشعبية وما شاهده من مواقف وأفعال.
وأشارت إلى أنها التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تزوجت، موضحة أن الرئيس السيسي لم يكن عنده وقتا كافيا لقضاء «شهر العسل»، ويحب عمله جدا، ودائما يعطي الأسبقية للمرحلة القادمة.
وتحدثت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الروايات التي تفضلها، مثل موسوعة مصر القديمة لسليم حسن، حيث تحكى تاريخ مصر وعظمة الحضارة المصرية وتحمل صورا جميلة، بجانب رواية الوتد لخيرى شلبي، حيث تمثل شخصية المرأة المصرية الريفية المتحملة للمسئولية والمواقف الصعبة التي مرت عليها، والستات كلها بتحب نفسها في هذه الشخصية، بجانب أشياء أخرى مثل الأيام لطه حسين، وكتب العقاد في عبقرية عمر وعبقرية خالد.. جميعها أشياء جميلة وتحمل استفادة كبيرة جدًا.
وأضافت حرم الرئيس السيسي، :"كنا نتحدث مع بعضنا البعض كطلبة، كانت قصص جميلة.. بجانب إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وكثيرون أثروا في حياتنا، ومازلنا نحبهم ونحب قصصهم، بالإضافة لكتب جديدة مثل بدون سابق إنذار للدكتورة آنيسة حسونة، حيث جسدت المرأة حينما تتعرض للصعاب والتحدى وتقف أمام الدنيا لسعادة أسرتها، لتؤكد قوتها.