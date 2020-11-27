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رياضة

أبرز أرقام الاهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا قبل الموقعة المرتقبة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:43 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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عبدالله هشام
تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى استاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء لمتابعة نهائي القرن الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا. 

وتتربع مصر على قائمة أكثر الدول فوزا ببطولة افريقيا برصيد 14 لقبا وضمن تواجد لقب جديد في خزائنها حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري الأبطال اليوم. 

النادي الاهلي أكثر الفرق المصرية تحقيقا لبطولة افريقيا برصيد 8 بطولات ونادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 بطولات والإسماعيلي برصيد بطولة وحيدة.


أبرز الأرقام في تاريخ الفريقين: 

- شارك النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا لأول مرة عام 1976 بينما كانت أول مشاركة للزمالك عام 1979 

- عدد مشاركات الاهلي في البطولة وصلت إلى 31 مرة مقابل 23 للزمالك.

-لعب الاهلي 288 مباراة حقق الفوز في 144 وتعادل في 62 وخسر 80 لقاء ، بينما لعب الزمالك 191 مباراة خسر 55 لقاء وتعادل في 42 وفاز 97 مواجهة . 

-خرج النادي الأهلي من الدور الاول في ثلاث مشاركات  مقابل 4 لنادي الزمالك 

-خرج الأهلي من الدور الثاني 4 مرات مقابل 2 للزمالك 

-خرج الأهلي من دور المجموعات 5 مرات مقابل 5 للزمالك 

- خرج الأهلي من دور ربع النهائي 3 مرات مقابل 2 للزمالك 

- خرج الأهلي من دور نصف النهائي 3 مرات مقابل 2 للزمالك 

- وصل النادي الأهلي للنهائي 13 مرة وحقق البطولة 8 مرات وحصل على الوصافة 4 مرات ، اما نادي الزمالك فوصل الى نهائي البطولة 8 مرات حقق البطولة 5 مرات والوصافة مرتين فقط . 

- سجل النادي الأهلي طوال تاريخه في البطولة 444 هدفا واستقبل 221 بينما سجل الزمالك 290 هدفا واستقبل 178.
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