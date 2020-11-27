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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. احذر التعصب الرياضي يهدد صحتك.. هرمون في الجسم للتخلص من السمنة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي...

يعشق عدد كبير من الرجال ممارسة رياضة كرة القدم ومشاهدة المباريات الخاصة بها ولكن البعض منهم يكون متعصبا خاصة عندما تكن هناك مباراة بين الأهلي والزمالك حيث إنهم أكثر الفرق الرياضية التي يتعصب المشجعون من أجلها.

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

تعد المشاكل الجلدية من أكثر الأشياء التي يعاني منها الرجال والنساء على حد سواء، أنها ليست مجرد مشكلة تجميلية لكنها ترتبط بشكل وثيق فى أغلب الأوقات بوجود اضطراب فى أحد أجهزة الجسم الداخلية.

ساعات قليلة وتشهد الكرة المصرية ملحمة كروية خلال اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، بعض النصائح التي يجب مراعاتها و القيام بها قبل مشاهدة مباراة الأهلي و الزمالك مساء اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كشف مجموعة من الباحثين هرمون في الجسم يساعد في خسارة الوزن بطريقة فعالة.

تؤدي الملوثات السامة الموجودة في الهواء إلى تهيج الجلد ، كما يمكن أن يؤدي التعرض الطويل الأمد لها إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.








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