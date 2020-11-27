رد قوي من وزير الخارجية السعودي على الرسوم المسيئة للرسول

أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، عن استنكار المملكة الشديد لأي مساس بالرموز الدينية، وذلك في معرض تعليقه على الرسوم المسيئة للرسول التي انتشرت في فرنسا.





وقال بن فرحان خلال اجتماع وزاري في منظمة التعاون الإسلامي إن المملكة تستنكر أي مساس بالرموز الدينية وترفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب"، وفقًا لما أوردته قناة "العربية".





وأضاف: "العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة".





وتابع: " قضية مكافحة الإرهاب قضية فكرية أمنية، العالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام وندعو لتعزيز ثقافة التسامح".





وأوضح بن فرحان أن " المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيرًا إلى أن " ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن".





وأكد بن فرحان على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقها في إقامة دولتها المستقلة، لافتًا إلى أن "الشراكة الدولية الفعالة هي السبيل نحو حل الأزمات".



