رد قوي من وزير الخارجية السعودي على الرسوم المسيئة للرسول

أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، عن استنكار المملكة الشديد لأي مساس بالرموز الدينية، وذلك في معرض تعليقه على الرسوم المسيئة للرسول التي انتشرت في فرنسا.
وقال بن فرحان خلال اجتماع وزاري في منظمة التعاون الإسلامي إن المملكة تستنكر أي مساس بالرموز الدينية وترفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب"، وفقًا لما أوردته قناة "العربية".
وأضاف: "العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة".
وتابع: "قضية مكافحة الإرهاب قضية فكرية أمنية، العالم يعاني من هجمات متطرفة تنسب للإسلام وندعو لتعزيز ثقافة التسامح".
وأوضح بن فرحان أن "المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مشيرًا إلى أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن".
وأكد بن فرحان على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقها في إقامة دولتها المستقلة، لافتًا إلى أن "الشراكة الدولية الفعالة هي السبيل نحو حل الأزمات".
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أجرى زيارة إلى القاهرة في مطلع الشهر الجاري، في زيارة تهدف إلى "التهدئة" مع العالم العربي في أعقاب أزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
والتقى لودريان، خلال زيارته، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي انتقد بشدة فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية.
وقبل وصول لورديان، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إن وزير الخارجية "سيواصل عملية الشرح والتهدئة التي بدأها رئيس الجمهورية".
وفي نهاية أكتوبر، كان شيخ الأزهر قال في خطاب له إن "الإساءة للأديان والنيل من رموزها المقدسة تحت شعار حرية التعبير هو ازدواجية فكرية ودعوة صريحة للكراهية".
وبدوره، دافع الرئيس السيسي في خطاب بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد نهاية الشهر الماضي عن "القيم الدينية"، مؤكدا رفضه للاساءة إلى النبي محمد.
وكان ماكرون دافع عن حرية التعبير متعهدا بـ"عدم التخلي عن الرسوم الكاريكاتورية" خلال تأبين وطني لأستاذ التاريخ الذي قتل في 16 أكتوبر الماضي بعد أن عرض على تلاميذه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية واشتعلت التظاهرات المنددة بالرئيس الفرنسي كما أطلقت حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية في أكثر من دولة.