3-3 نتيجة جيل الاهلي والزمالك الحالي في التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية إلى استاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء لمتابعة نهائي القرن الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.





وتتربع مصر على قائمة أكثر الدول فوزا ببطولة افريقيا برصيد 14 لقبا وضمن تواجد لقب جديد في خزائنها حيث يتواجه قطبي الكرة المصرية في نهائي دوري الابطال اليوم.





النادي الأهلي أكثر الفرق المصرية تحقيقا لبطولة افريقيا برصيد 8 بطولات ونادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 بطولات والإسماعيلي برصيد بطولة وحيدة.





وهي المرة الأولى منذ عام 1964 أن يتقابل فريقين من نفس الدولة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويتواجد بين صفوف الاهلي والزمالك 6 لاعبين حققوا اللقب الأفريقي في وقت سابق.









- انتقل الثنائي الذي حقق آخر بطولة دوري ابطال افريقيا مع الأهلي إلى نادي بيراميدز وهم شريف إكرامي وأحمد فتحي والثالث حسام عاشور الذي لم يحسم وجهته المقبلة.





- ويتواجد الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ووليد سليمان مع النادي الأهلي وهم فقط من نجحوا في تحقيق آخر بطولة افريقية للنادي الأهلي.





- ولن يشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي في مباراة اليوم وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في حين يغيب سعد سمير للإصابة.





- علي الجانب الآخر الزمالك كان آخر تتويج بالبطولة القارية عام 2002 ولا يتواجد سوي شيكابالا الذي شارك في نهائي آخر بطولة برفقة الجيل الأسطوري للابيض أمثال حازم إمام حينما كان عمره 16 عاما فقط.





- بينما حقق الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بطولة افريقيا برفقة الوداد المغربي بعد الفوز على الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في عام 2017 .







ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وجلب اللقب الغائب عن خزينة القلعة الحمراء آخر 4 مواسم.

وسبق وأن توج موسيماني بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2016 على حساب الزمالك، موسم 2016، عندما كان مدربا لـ صن داونز.

في المقابل يطمح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز من الأهلي وانتزاع اللقب الغائب منذ 18 عاما.

وتعد هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يلتقي فيها الأهلي في الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعد الأهلي الأكثر تحقيقا للقب دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

ويفتقد الأهلي في مباراة اليوم لخدمات كلا من صالح جمعة ووليد سليمان وأليو ديانج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما لنفس السبب أيضا، ومحمد عبد الشافي، بسبب معاناته من إصابة في الكتف.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 5 - 1 ذهابا وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء البيضاوي 4 - 1 بمجموع المباراتين.

غياب الجماهير:

ومن المقرر أن تقام مباراة اليوم بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" بسبب فيروس كورونا.

طاقم تحكيم المباراة:

ويدير مباراة الليلة الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏،

ويعرض لكم صدى البلد اللاعبين الذين حققوا بطولة افريقيا في الأهلي والزمالك.