ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فحص 107685 حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة في الوادي الجديد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 107685 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 150% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 50 %.

وأشار الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان صحفي، إلى تجاوز نسبة 100% في تنفيذ المبادرة نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة، ويجري الكشف عليهم وبالتالي تجاوزت نسبة تنفيذ المبادرة الـ 100 %، كما أنه سيجري صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي بكميات تكفي ثلاثة أشهر.

اقرأ أيضا:
أوضح محروس، أنه يجري العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مسًاء طوال أيام الأسبوع لمدة 3 أشهر.

وأضاف أنه جرى إطلاق حملات تجوب المدن والقرى لتوعية المواطنين بأهمية الكشف الطبي للعلاج من الأمراض وتكليف الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بالمبادرة، وتوصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم.

وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع مواقع تنفيذ المبادرة الرئاسية بتكثيف التطهير والتعقيم في أماكن المبادرة، وإلزام المشاركين فيها بارتداء الكمامات لحمايتهم من كورونا وللحد من انتشار الفيروس.

كانت محافظة الوادي الجديد، دشنت يوم الجمعة، 18 سبتمبر 2020، مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر الاعتلال الكلوي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج المواطنين بالمجان

وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ قافلة علاجية مجانية لقرى أولاد عبد الله التابعة لمركز بلاط، يومي 25، 26 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتوفير الرعاية الطبية لأهالي المناطق النائية.

وأضاف محروس،أن القافلة جرى تنفيذها الوحدة الصحية بالقرية والمقيمين بها من العاملين في الشركات الاستثمارية بالمنطقة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 292 مواطنًا بتخصصات الباطنة، والجراحة، والجلدية، والأطفال، والنساء، والأسنان، بالإضافة إلى الفحوصات الطبية المختلفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

100 مليون صحة| الكشف الطبي على 41 ألف مواطن بالوادي الجديد

الوادي الجديد تحقق 75% من المستهدف بحملة 100 مليون صحة

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. توقيع الكشف الطبي على 86237 مواطنا بالوادي الجديد

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف الطبي على 100874 مواطنا بالوادي الجديد

خلال مبادرة 100 مليون صحة.. الكشف على 100 ألف مواطن في الوادي الجديد

خلال مبادرة «100 مليون صحة».. الكشف على 104543 مواطنًا في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

وصول جثمان مارادونا إلى مقبرة في بوينس آيرس.. فيديو

بالأحمر.. منه فضالي تدعم الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ذوبان الجليد يكشف عن آثار مذهلة في النرويج.. تفاصيل

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

للحد من تفشي كورونا.. بدء إغلاق شامل بالضفة الغربية لمدة 48 ساعة

بأمر بوتين.. إجراء عاجل من الجيش الروسي لوقف تفشي كورونا بين الجنود

Advertisements

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

انهيار أسعار الذهب.. المعدن النفيس يتجه لثالث خسارة أسبوعية

الحكومة: استمرار الموظف في الجهة المنتدب إليها بعد 4 سنوات لحين نقله

هجوم إرهابي.. امرأة تهاجم حاخاما بسكين في فيينا وتدعو لذبح اليهود

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

ضباب وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية تحذر المواطنين

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

مخبأ للسحرة.. زوجان يكتشفان مفاجآت صادمة تحت سلالم منزلهما الريفي

اتفرج ببلاش.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد