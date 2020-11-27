لا للتعصب.. ملكات جمال السياحة بالغردقة يدعمن الروح الرياضية قبل نهائي إفريقيا

أطلقت ملكات السياحة والبيئة، المشاركات في مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة 2020 بالغردقة، رسالة خاصة إلى قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك الالتزام بالروح الرياضية قبل انطلاق مباراة القمة اليوم الجمعة .

وحرصت ملكات الجمال العالم المشاركات في المسابقة بأحد فنادق الغردقة الشهيرة، علي التقاط صورة تحمل علم مصر وعلمي الأهلي والزمالك، لتكون رساله للجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب" وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر .

وجاءت رسالة ملكات الجمال علي هامش مشاركتهن في مسابقۃ ملكات جمال السیاحۃ والبیٸة المقامة بالغردقة، والتي تستضيفها كبري الفنادق السياحية، والتي انطلقت فاعليتها منذ أول أمس 25 نوفمبر الجارى وحتي 6 ديسمبر المقبل.

ويلتقى النادي الأهلي للمرة الأولى بفريق نادى الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل، في استاد القاهرة الدولي، وسيتم عرض المباراة عبر قناتين من القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك أحدهما عبر البث والأخرى عبر البث الفضائي.

وقال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، إن المباراة ستكون بدون جماهير، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسيتم إذاعة المباراة عبر البث الأرضي.

يطلق الكثيرون على المباراة لقب مباراة القرن، ووصل إلى تصفيات الدور نصف النهائي من تصفيات دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى 4 فرق من دولتين هما مصر والمغرب، بوصول فريقي الرجاء والوداد المغربيين، وفريقي الأهلي والزمالك المصريين.

وفاز في تصفيات الدور نصف النهائي نادى الزمالك على نادى الرجاء المغربي 3 /1 ويتأهل بعدها للدور النهائي، وفاز أيضًا النادي الأهلي على نادى الوداد المغربي 5/1 ويتأهل أيضأ للدور النهائي، ليلتقي للمرة الأولى في التاريخ فريقان من نفس الدولة (مصر) في البطولة وهما الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك رغم فوز النادي الأهلي باللقب 8 مرات، ونادى الزمالك 5 مرات.

وتعتبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» المالك الحصري لحقوق البث الفضائي لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وقررت القناة بث المباراة عبر beiN Sports HD7 الفضائية، وأن يتولى التعليق على المباراة التونسي عصام الشوالي.

وقالت قناة «تايم سبورتس» أنها ستقوم ببث مباراة الأهلي والزمالك عبر التردد الأرضي باعتبار أن من حقها بث المباراة داخل حدود مصر فقط.