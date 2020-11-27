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محافظات

قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 2623 لتر سولار مدعم ببرج العرب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعدالله من ضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب.

ونجحت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بضبط 2623 لتر سولار مدعم بمنطقة برج العرب المنطقة الصناعية الثانية بمستودع سولار متوقف وتم التحفظ على الكميات المضبوطة من السولار.


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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك استمرارا للرقابة المشددة على دعم المواد البترولية وبتعليمات من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطاردة كل المخالفين.

وكانت نقابة الصحفيين بالإسكندرية قد عقدت لقاءً مع المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حول دور مديرية التموين والتجارة الداخلية في تقديم الخدمات للمواطنين وأهم إنجازات المديرية، في حضور المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي،وفي حضور أعضاء مجلس النقابة والعديد من الصحفيين والإعلاميين، استعرض المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الملفات التموينية الهامة والحيوية و التي تم العمل عليها باحترافية خلال الفترة السابقة.

وتناول سعدالله ملف المخابز البلدية حيث يتم تشديد الرقابة على المخابز والحرص على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات يليق بالمواطنين والمحافظة على الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين وأصبحت الإسكندرية تتميز بإنتاج رغيف خبز ذو مواصفات فنية محترمة ولا يوجد تكدس على المخابز لتوافر المخابز البلدية.

وبالنسبة لملف مواجهة ارتفاع الأسعار، قال سعدالله إننا تمكننا من ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة و تنافسية عن الأسواق في جميع منافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية و بقالين تموين و مشروع جمعيتي بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بوجود أي أزمة خلال فترة الماضية مع انتشار فيروس كورونا.

وأشار سعدالله إلى تحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمات تدار الكترونيا من خلال تطبيق سياسة التحول الرقمي واستعراض تجربة صم عدة مكاتب بمركز واحد لتستفيد الإسكندرية بسبعة مراكز ضمت خلالها عدد 14 مكتبا تموينيا من اصل 25 مكتبا.

وفي نهاية اللقاء قدم نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي فكرى عبد السلام درع النقابة محمد سعد الله تكريما له على مجهوداته وإنجازاته بمديرية تموين الإسكندرية و قيادته لفريق عمل محترف قدر المسئولية و تحملها و عاونه فى تحقيق هذه الإنجازات.

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