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أخبار البلد

موجز أخبار صدى البلد.. قرارات جديدة من الكاف بشأن قمة القرن.. سقوط أمطار على عدة مناطق .. وانهيار أسعار الذهب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد موجزا إخباريا يتضمن أبرز الأحداث الجارية في الساعات القليلة الماضية، وفيما يلي نستعرض أهمها على النحو التالي:

 سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد  

تشهد حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحب ذلك أيضا انخفاض في معدل درجات الحرارة مصحوب بنشاط للرياح.  

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

 

وزير الإسكان يعلن طرح وحدات صناعية بالعاشر من رمضان

أعلن  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية  بمدينة العاشر من رمضان، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

 

انهيار أسعار الذهب بعد تسجيل ثالث خسارة أسبوعبة

شهدت أسعار  الذهب تراجعا حادا اليوم الجمعة على المستوى العالمى متجها  إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالى.

ومحليا استقرت اسعار الذهب اليوم الجمعة فى بداية تعاملات ، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها، فيما سجل عيار 24 ، 903 جنيهات، فيما سجل عيار 18 ،  677 جنيها .

 

زلزال عنيف يضرب العاصمة السورية

أفادت وسائل إعلام سورية، ، بأن هزةً أرضية عنيفة ضربت صباح اليوم الجمعة  العاصمة السورية دمشق وبعض المناطق المجاورة للمدينة.

وذكر المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط السورية أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر .

 

قرارات جديدة من الكاف بشأن قمة القرن بين الأهلى والزمالك

يلتقى فريقى الأهلى الزمالك وجها لوجه مساء اليوم فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك على الفريق المتوج باللقب فقط داخل أرضية الملعب، وذلك كإجراء احترازى لتجنب الازدحام داخل أرضية الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

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