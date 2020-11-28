تقنين العمرة.. برلمانية توضح أهم ضوابط موسم الاعتمار





قالت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن ضوابط تنظيم الحج والعمرة تأتي من المملكة العربية السعودية حسب ما تستدعيه الحالة، وحسب ما يرونه مناسبًا تحت متابعتهم، لافتة إلي أن كل ما تضعه المملكة من اجراءات احترازية للحفاظ علي سلامة المعتمر، يتفق مع التوجهات الحالية العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .





وأشارت " عجمي" في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلي أن من أهم هذه الضوابط والتي يجب مراعاتها في المقام الأول ، ضابط تقنين العمرة، بمعني أن يتم الحجز بضوابط معينة والتي علي أساسها سيكون التنظيم لأداء العمرة ، وكذا طريقة الدخول والخروج ، والمواعيد المقررة للذهاب والإياب والتحرك فى حد ذاته داخل مكة، وأيضًا تنظيم الإقامة بالفنادق لابد أن تكون متبوعة بضوابط وعمليات منظمة لمنع حدوث ما يثير القلق مرة أخري بشأن جائحة كورونا.





وتابعت النائبة حديثها:" أن المملكة حاليًا قررت بعض النقاط الهامة بشأن هذه الضوابط مع البلاد الأخري من بينها مصر ، مشيرة إلي أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنها رسميا بعد انتهاء شهر ١ القادم.





وأضافت أننا بانتظار اتباع النظام فى ظل هذه الجائحة ومعرفة أهم النقاط والتحديدات التي تقوم بها المملكة وذلك بالتعاون مع غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة ، مشيرة إلي أن المملكة فى ظل تعاونها مع غرفة شركات السفر والسياحة تراعي في المقام الأول مصلحة الدولة والمواطنين، لذا لابد من توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة و بأقصى درجة مع تنظيم المملكة وخارج المملكة من ضمنها مصر.





جاء ذلك بعد أن نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة،إعلان الضوابط المصرية لموسم العمرة الحالي في نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل.









وأكدت الغرفة أن ما تردد حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة لأن الغرفة مازالت تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.





وأوضحت الغرفة أنها تضع نصب عينيها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر ويأتي علي رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية وفقًا لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.





وأشارت الى أن الدراسات الجارية حاليًا هي أحدي المراحل التي يجب إتباعها لإنجاز الأعمال باحترافية، وسيعقب ذلك مراحل أخري في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.





وناشدت الغرفة كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير، وذلك في إطار الحرص من جانب الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظًا علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها.





في ذات السياق أكدت الغرفة أنها غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيدًا عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.