شركة مياه مطروح: تركيب القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك بالمساجد والكنائس

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حملة ترشيد استخدام مياه الشرب بتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.









وكان الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أصدر تعليمات إلي الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية ( إدارة التوعية ) بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة و مديرية الأوقاف بمطروح لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بجميع المساجد الاهلية والكنائس بمحافظة مطروح .





واضاف ان ذلك بناء علي تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة ، وبناء علي بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية ( الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ) بتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ( المساجد الاهلية و الكنائس ) بجميع المحافظات .









وأشار إلى أن إدارة التوعية قامت بالبدء فى أعمال تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بالمساجد الاهلية والكنائس ومازال العمل مستمر حيث تحتوي محافظة مطروح علي (696 ) مسجدا و (7 ) كنائس، لافتا إلى أن القطع الموفرة للمياه لها العديد من الانواع والاشكال التي تناسب كافة انواع صنابير المياه حيث توفر القطع من ٣٥٪ الى ٥٥ ٪ من استهلاك المياه .









من ناحية أخرى اكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، قيام الإدارة العامة للصرف الصحى باستئناف اعمال سحب تجمعات مياه الامطار خاصة بالشوارع التي لا يوجد بها صرف صحى، لافتا إلى التعاون مع مجالس المدن لسحب اسى تجمعات لمياه الامطار بالشوارع الرئيسية والفرعية.









وأوضح أنه تم إعادة تطهير شنايش مياه الامطار وشبكات الصرف فى نطاق مدينة مرسى مطروح وذلك استعدادا لاستقبال اية نوات جوية جديدة واستيعاب الامطار الغزيرة المصاحبة لها، لافتا إلى أن إدارة الصرف انتهت من تطهير ٧١٠ شنيشة امطار خلال الأيام الماضية حيث تم الاستعانة ب ٥٠ فنى وعامل من ادارة الصرف بالشركة لأنهاء عملية التطهير كما تم الاستعانة بعدد ٢٦ سيارة كسح و٤ شفطات و٣ سيارات مدمجة.





وناشد رئيس الشركة المواطنين بعدم القاء المواد الصلبة والمخلفات الشارع داخل الشنايش والتى صممت خصيصا لصرف مياه الامطار حيث تعطل هذه الاجسام الصلبة الشنايش عن عملها.







