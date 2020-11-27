اعتبارات أمنية.. الإمارات توقف إصدار التأشيرات لمواطني هذه الدول

أكد مصدر إماراتي مطلع تعليق الإمارات مؤقتا والفترة محدودة لإصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية وفق ما ذكرت وكالة أنباء رويترز دون ذكر هذه الاعتبارات الأمنية.





وكانت دولة الإمارات، الأربعاء، علقت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال وفقا لوثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي.





كما أشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر الجاري وفقا ل "رويترز"





وذكرت الوثيقة إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.





وأفادت بأن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.





وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد قالت إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.





وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا.





وقالت الوزارة والمصدر إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.





في سياق اخر أعلنت إمارة أبوظبي عن إطلاق "‎ائتلاف الأمل" لدعم الجهود العالمية في مواجهة جائحة كورونا، من خلال توفير حل لوجستي لتوزيع 18 مليار لقاح لفيروس "كوفيد19" في جميع أنحاء ‎العالم بنهاية 2021، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.





و‏يقدم فريق العمل المشارك في الائتلاف حلًا متكاملًا لسلسلة التوريد من خلال الشركاء وهم دائرة الصحة-أبوظبي، و"الاتحاد للشحن" وشركة ‎أبوظبي للموانئ، وبوابة المقطع و"رافد"، و"سكاي سيل".

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‏ومن خلال خبراته المتكاملة، سيقوم الائتلاف في عام 2021 بنقل أكثر من 6 مليار عبوة من اللقاح، تضم جرعات فردية أو متعددة، وتخزينها في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة، مع زيادة العدد ليصل إلى أكثر من 18 مليار لقاح بنهاية العام المقبل.





ومن جانبها نفت وزارة الخارجية الجزائرية، صحة الأنباء المتداولة بشأن منع الجزائريين من دخول الإمارات العربية المتحدة.





ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، قالت وزارة الخارجية "روجت بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي لأخبار تزعم فيها إدراج اسم الجزائر في وثيقة صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى".





وأضافت الوزارة في بيانها، أن هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة وأن السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها.





وأكدت أن الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة.





وسادت حالة من الغموض، حول صحة أنباء تم تداولها حول منع الجزائريين ومواطني 12 دولة أخرى من دخول الإمارات.





ونفى قنصل الجزائر العام في دبي محمد دراجي، في وقت سابق، خبر منع الجزائريين من دخول الامارات، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة.





وقال القنصل لقناة "الحدث"، إن قرار منع الجزائريين من دخول الإمارات عار من الصحة، وذلك بعدما استفسرت قنصلية الجزائر في دبي من جهات رسمية بدولة الإمارات





وبدورها أفاد بيان رسمي عن وزارة الخارجية العراقية، أن الوزارة لم تبلغ رسميًّا بإجراءات دولة الامارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين.









وأضافت : حيث ضمّت القائمة مجموعة دول من بينها العراق،والوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسيّة،كما وجّه وزير الخارجيّة سفارة جمهورية العراق في أبوظبي بمتابعة الأمر.



