أخبار الفن.. النجوم يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك.. تعرف على قصة أغنية أهلاوي لـ محمد الشرنوبي

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:









يترقب محبي الكرة المصرية نتيجة مباراة القمة اليوم بين نادي الأهلي ونادي الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، تواصل موقع "صدى البلد" مع عدد من النجوم لمعرفة توقعاتهم لنتيجة المباراة، نستعرض لكم هذه التوقعات من خلال التقرير التالي:









طُرحت أغنية "أهلاوي" عام 2018، احتفالا بمسيرة اللاعب حسام غالي الذي قرر اعتزال كرة القدم، وهي غناء الفنان محمد الشرنوبي.









تحتفل الفنانة شيرين سيف النصر، اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ53، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 نوفمبر من عام 1967.









يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر التي قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة التي سوف تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.







