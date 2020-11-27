بفستان أحمر .. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على إنستجرام

مرتدية فستان باللون الأحمر من الدانتيل، بنصف كم ، وببقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

مرتدية فستان باللون الأحمر من الدانتيل، بنصف كم ، وببقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

في وضع الماكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض الاكسسوارات؛ فقد اختارت قلادة ناعمة وخاتم باللون الذهبي ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.





وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.



