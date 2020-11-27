بفستان أحمر .. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على إنستجرام

حرصت الإعلامية ريا أبي راشد مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام ، وظهرت ريا بإطلالة متألقة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها وحجبهم الشديد لها.
وظهرت ريا أبي راشد مرتدية فستان باللون الأحمر من الدانتيل، بنصف كم ، وببقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع الماكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض الاكسسوارات؛ فقد اختارت قلادة ناعمة وخاتم باللون الذهبي ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولدت ريّا أبي راشد في 12 مايو 1977، وهي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.
وتقوم ريا أبي راشد منذ عام 2010 بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر، كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.
وبدأت ريا أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.
وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..