لمواجهة زيادة إصابات كورونا.. برلماني يطالب بتشديد الإجراءات الاحترازية





طالب النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمزيد من تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات.





وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة، أن ما أعلنته الحكومة من ارتفاع الإصابات بعدد من المحافظات يستدعي نشر الوعي والمزيد من خلال تفعيل الإجراءات الاحترازية بهذه المحافظات.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن عدم السيطرة على الزحام في الأسواق والمحال التجاريه يزيد من حدة الأزمة، رافضا التهاون من جانب بعض المواطنين وانخفاض مستوى الوعي لدى المواطنين.





وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المحافظات المركزية والتي تضم المصالح والوزارات تعاني من الازدحام وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد عرضت تقريرًا حول موقف تطور فيروس كورونا المستجد في مصر، من خلال تناول معدل الإصابات على مستوى المحافظات، حيث أوضحت المحافظات التي شهدت زيادة مرتفعة في أعداد الإصابات بكوفيد 19.





ويأتي على رأسها القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية، ثم الأقصر، وكذلك المحافظات التي تشهد زيادة متوسطة في أعداد الإصابات، مثل المنوفية، وسوهاج، وأسوان، والأخيرة التي تشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مثل جنوب سيناء، والمنيا، والسويس، والإسماعيلية.





تناولت الوزيرة موقف الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مصر للحصول على لقاح فيروس كوورنا المستجد، وعرضت موقف اللقاحات البحثية العالمية، مشيرة إلى أن عدد اللقاحات الأحدث يبلغ 217 لقاحًا، منها عدد 63 لقاحًا بالتجارب السريرية.

كما تناولت وزيرة الصحة موقف السياحة العالمية والوطنية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ما أكده البيان المشترك بين منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والذي تم التأكيد خلاله على أهمية التعاون أكثر من أي وقت مضى، بين القطاع الصحي، والقطاعات الإقتصادية المختلفة وخاصة قطاع السياحة، مع مشاركة المعلومات المُحدثة والموثوقة، سواء بالنسبة للسياح أو لقطاع السياحة.

وحول وضع مصر عالميًا فيما يخص السياحة والسفر، أكدت وزيرة الصحة أن قائمة السفر الآمن حول العالم تضمنت "100 وجهة" من ضمنها جمهورية مصر العربية، وتشمل القائمة الدول التي تبنت بروتوكولات موحدة عالميًا، وأظهرت إلتزامها بالتدابير الصحية، لذا تم السماح لها بإعادة فتح قطاع السياحة لديها أثناء تعافيها من تفشي فيروس كورونا.

كما أشارت إلى أن عودة الأنشطة والفعاليات وطنيًا تعد شهادة تميز لإدارة الحكومة المصرية للأزمة، مما جعل مصر هي البلد الوحيد تقريبًا في المنطقة التي شهدت عودة للأنشطة الفنية والثقافية، في وقت لا تزال فيه الدول الأخرى في المنطقة والعديد من دول العالم تغلق أبواب مؤسساتها أمام الجمهور جراء إجراءات الغلق المتبعة بسبب فيروس كورونا.