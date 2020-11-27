عميد تربية نوعية عين شمس: امتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة 24 ديسمبر













قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي حيث تحرص كافة الفرق الطلابية علي الحضور في مواعيد المحاضرات المقررة بالجداول الدراسية وأستمرار التعليم عن بعد من خلال المنازل عبر الأنترنت.





وأضاف " السيد " في تصريحات خاصة لـموقع " صدي البلد "، أن بداية أمتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة ستبدأ 24 من ديسمبر ،لافتًا الى ان الكلية ليس لديها برنامج للساعات المعتمدة ولذلك لا يوجد أمتحانات للميدتيرم ولكن تعتمد بشكل أساسي علي أعمال السنة للطلاب من خلال التكليفات العملية الخاصة بهم.





وأشار عميد كلية التربية النوعية الى دراسة اعتماد جدول الساعات المعتمدة في القريب العاجل لاعتماد أمتحانات الميدتيرم لمساعدة الطلاب لرفع درجاتهم ،مؤكدا دعم الكلية للطلاب غير القادرين بتوفير الكتب المجانية وتخفيفض المصروفات.





وأكد "السيد " علي رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الاعباء عن كاهل الاهالي والإلتزام بالتعليم المدمج.





وقال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، في تصريحات سابقة له، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون أي معوقات وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للحفاظ علي صحة الطلاب والحد من انتشارالعدوي بين الطلاب واعضاء هئية التدريس والعاملين.





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وأضاف "السيد " في تصرحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن اليوم هو اخر فعاليات "منتدي البيئة " واخر أيام حملة" كساء الشتاء "لغير القادرين والذى يتم فيها توزيع ملابس للطلبة ،مشيرًا الى أشتراك كافة اعضاء هيئة التدريس بالمنتدي وتعاون اتحاد طلاب الكلية وفرقة الجوالة لتوزيع هذة الملابس علي الطلاب.









وأوضح عميد عربية نوعية عين شمس،أن تلك الأنشطة تساعد الطلاب علي رفع الروح المعنوية وروح الإنتماء بين الطلاب كما أنها ترفع كاهل العبي عن الأهالي غير المقتدرين ،لافتًا الى أن إدارة الكلية تعمل بشكل مستمر لمساعدة الطلاب في كافة احتياجهم

وأستطرد ،أن الكلية لديها نظام التكافل الاجتماعي الذي يعمل علي خفض المصروفات للطلاب الذين لديهم أوراق بحث حالة وخفض اسعار كتب الدراسة ،مكملًا أن بعض اعضاء هيئة التدريس توزع الكتب مجانًا علي الطلبة الذين ليس لديهم بحث حالة وغير مقتدرين والتي تعتبر كإهداء حتي لا يشعر الطالب بالحرج بين زملائه



