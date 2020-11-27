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منوعات

محاولة انتحار كوميدية.. رجل يشعل النار في نفسه داخل المصعد.. شاهد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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مريم صليب

قبل دخولك أي مصعد هناك لافتة يضعها البعض بها تعليمات لركوب المصعد لمنع حدوث أي مشكلة للأشخاص الذين يستخدموه أثناء اليوم حتى لا يحدث مشكلة فنية داخلة ينتج عنها كوارث كما حدث في الموقف التالي .

 

وتداول رواد التواصل الإجتماعي عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، كاد أن يتسبب في حريق داخل أحد المصاعد بعد أن دخل بالسيجارة الخاصة به و بيده كوب به سائل يبدو أنه سريع الإشتعال تفاعل مع النيران المشتعلة التي خرجت من السيجارة و كادت أن تسجل محاولة إنتحار لولا أن القدر كان له رأي آخر .  

 

ورصدت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المصعد ما حدث بعد أن كاد ذلك العامل إشعال النيران في نفسه اثناء تواجده في المصعد بعد أن قرر إشعال النيران و هو بالداخل و لم يكترث للتعليمات المكتوبة على اللافتة أمام المصعد و التي تمنع تماما دخول المصعد أي مدخنين أو مواد مشتعلة .

 

وقع على أرضية المصعد بعض القطرات من الكوب الذي كان يحمله الراجل داخل المصعد ، و يبدو أنه كان سريع الإشتعال ، فقد اشتعلت النيران في المصعد في الحال ، و لم يتخيل الرجل أن النيران ستشتعل بكمة كبيرة بهذه السرعة ، و كادت أن تصل إلى وجهه و تحرقه داخل المصعد  .

 

المثير في الأمر أن جهاز التنبية الخاص بالحرائق في المصعد تم تعطيله قبل يومين و قامتشركة الصيانة بتحذير مستخدمي المصعد من دخول المدخنين بالسجائر الخاصة بهم ، إلا أن ذلك الرجل يبدو انه تغافل عن كثير من التعليمات كانت ستتسبب في نهاية حياته في لحظات .

 

أنقذت العناية الإلهية ذلك الرجل بعد أن كانت النيران أن تشعل المصعد كله ، فقد حاول ان يطفأها بالكوب الذي يحمله ، و لكنه أدرك في ثوان أن ذلك السائل يزيد من إشتعال النيران فقام بمسحه على الفور بقطعة من القماش كان يرتديها حول عنقه و تمكن من إطفائها و الخروج على الفور من المصعد .

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