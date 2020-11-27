الدولار ثابت عند 15.69 جنيه .. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيدا منذ بداية العام الجارى برغم ظروف جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرش أمام الجنيه فى أول 10 شهور من 2020.

من ناحية أخرى ، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.





وكان صندوق النقد الدولى قد أكد أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.