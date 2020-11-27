الدولار ثابت عند 15.69 جنيه .. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
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أما بالنسبة إلى سعر اليورو فقد سجل 18.53 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.78 جنيه للشراء، و 21.01 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر الفرنك السويسرى 17.14 جنيه للشراء ، و 17.30 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.84 جنيه للبيع .
العملات الآسيوية:
سجل 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيه للشراء و 15.05 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.37 جنيه للشراء و2.39 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيدا منذ بداية العام الجارى برغم ظروف جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرش أمام الجنيه فى أول 10 شهور من 2020.
من ناحية أخرى ، قال صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وكان صندوق النقد الدولى قد أكد أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.