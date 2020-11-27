ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باسم مرسي يدعم القلعة البيضاء قبل النهائي الأفريقي: يا رب فرح كل زملكاوي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:02 م
باسم مرسي
باسم مرسي
Advertisements
محمد بدران
حرص باسم مرسي لاعب الزمالك السابق علي دعم القلعة البيضاء في مباراته اليوم أمام نادي الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا  وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

ونشر باسم مرسي صورة له خلال مشاركته مع الفريق وعلق عليها قائلًا "يارب فرح كل زملكاوي 🇦🇹🤲🏼"


يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة قوية أمام الزمالك اليوم باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا فى قمة مصرية إفريقية من العيار الثقيل .


ومن المقرر أن تقام المباراة غاية فى القوة والإثارة فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين فى المراكز المختلفة.


وشهدت الساعات الماضية تركيزا كبيرا داخل معسكرى الأهلى والزمالك لتحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض المباراة الصعبة والتى يسعى خلالها كل فريق إلى الفوز بها وحصد لقب الأميرة السمراء .


وتنطلق أحداث مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى إفريقيا فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم نقلها عبر قنوات bein sports  المشفرة وأون تايم سبورت " البث الأرضى " . 


وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره النادي الأهلي في نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر له التاسعة مساء اليوم الجمعة عن ارتداء الزمالك الزي الأساسي له.


ويخوض الفريق المباراة بزيه الأبيض كاملا و الأهلي التيشيرت الأحمر والشورت الأسود ويرتدي حارس الزمالك الطقم الأخضر وحارس الأهلي الموف.


وفي حالة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين ثم ركلات ترجيح، ومثل الزمالك في الاجتماع الفني أحمد زاهر المدير الإداري للفريق.


يذكر أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، ويليه الزمالك بـ 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.


يقام نهائي البطولة علي ملعب استاد القاهرة الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة إلى أهم بطولات الأندية الأفريقية.


سبق وأن التقى الفريقان في 8 مواجهات بدوري أبطال إفريقيا تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في 3 مباريات  ولا وجود لنتيجة التعادل السلبي في مواجهات الفريقين بعدما انتهت المباريات الثلاث بنتيجة التعادل الإيجابي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الغندور: نتمنى تحكيما عادلا في نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك

قبل النهائي.. مشوار الزمالك الأفريقي| رحيل ميتشو وكارتيرون الأبرز.. وباتشيكو على موعد مع الإنجاز

نهائي القرن.. فيفا يسلط الأضواء على نقاط الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك بـ زيه الأساسي في مواجهة الأهلي

قمة القرن .. الأهلي "أحمر x أسود " والزمالك "أبيض x أبيض"

الجماهير تدعم الأهلي قبل النهائي الأفريقي بساعات

ترشيحاتنا

لأول مرة.. تصريحات متفائلة من الصحة العالمية بالقضاء على فيروس كورونا

بعد تصريحات الحكومة الأخيرة.. تعرف على مصير الموظف المنتدب بالقانون

مصادر كويتية: اجتماع تنسيقي الأسبوع المقبل لوضع آلية عودة الوافدين من الدول المحظورة

نهائي دوري أبطال افريقيا.. حارس خيتافي الإسباني: أتوقع فوز الزمالك على الاهلي

جزار يقتل صديقه بالساطور ويضع جثته فى جوالين ويلقيهم بمدخل عقار بالجيزة

نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

Advertisements

محمد صلاح يتمنى فوز الزمالك على الأهلى فى القمة الإفريقية

نهائي دوري أبطال إفريقيا.. 4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك

قبل ساعات من القمة.. إصابة رضوان جيد حكم الفار فى مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

لاعب ليفربول لـ صدى البلد: أتمنى فوز الزمالك.. وتألق مصطفى محمد

نهائي دوري الأبطال.. تفاصيل جديدة فى إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

إصابة حكم مباراة الأهلي والزمالك تضع الكاف في ورطة.. وتعيين نور الدين يثير الجدل

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

مش لازم bein sport .. أسهل طريقة لتحويل الدش إلى إريال لمشاهدة نهائى إفريقيا مجانا

أخبار الرياضة.. 3 قرارات عاجلة من الكاف بشأن نهائي افريقيا.. إصابة حكم مباراة الاهلي والزمالك بـ كورونا

نبيل الحلفاوي يقصف جبهة خالد الغندور: الأهلي بيكتسح البطولات

أحمد أيمن منصور يحتفل بزفافه بحضور نجوم الرياضة والفن.. صور

نهائي دوري ابطال افريقيا .. إبراهيم نورالدين حكما للقاء الزمالك والاهلي فى حالة وحيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد