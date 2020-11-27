وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان قصر ثقافة وادى النطرون







افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة وادى النطرون المقام علي مساحة 4000 متر مربع بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه.

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإلقاء كلمة، والترحيب بجميع الحضور على أرض البحيرة، مؤكدا على دور الثقافة والفنون عبر الحضارات فهي خير دليل على ما وصل إليه المجتمع من تطور ونمو وهى خير سفير بين الثقافات لتتخطى حواجز اللغة والأنماط السائدة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهمية العلم والثقافة فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعى والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعى بكل ما تشهده بلدنا حاليًا من إنجازات فى شتى القطاعات.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه بإفتتاح قصر ثقافة وادى النطرون اليوم تنطلق نجمة ثقافية جديدة فى سماء البحيرة لتضاف إلى صروحها الفريدة الأخرى كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفنى ومكتبة مصر العامة بدمنهور وشقيقتها الصغرى مكتبة مصر العامة بكفر الدوار ، الأمر الذى سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعالمية.



وأكد المحافظ، على أن مدينة وادي النطرون تعد أرضًا واعدة سياحيًا وثقافيًا وصناعيًا وتحظى بدعم ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإحياء رحلة العائلة المقدسة وتطوير وتجهيز المدينة لإستقبال الوفود السياحية المتوقع توافد ها.



وأضاف آمنة، أن محافظة البحيرة التى طالما قدمت لمصر علماء وأدباء ومفكرين وفنانين ومثقفين فى شتى المجالات ستظل تقدم شبابها الواعد لإستكمال مسيرة التنمية والعمل والبناء والتى تبدأ بتنمية الفكر والعقل والوجدان.

وفى كلمتها قدمت الدكتورة ايناس عبد الدايم، التهنئة لأبناء محافظة البحيرة لإفتتاح قصر ثقافة وادى النطرون والذى يعد إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية ويجسد الخطوات الجادة للإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن ونشر الوعي وبث روح المواطنة والإنتماء، مشيرة إلى أننا نضيف اليوم صرح جديد إلى ركائز الثقافة المصرية للمساهمة فى التنوير من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع .



هذا وقد قام المحافظ والوزيرة بتفقد القصر والذى تم تصميم المبانى والمنشآت به على طراز فريد على غرار النماذج المعمارية للفنان العالمى حسن فتحى، حيث قاموا بافتتاح معرض للفنون التشكيلية والاعمال الفنية والمنحوتات والخزف.

وقدم المحافظ، درع المحافظة للدكتورة وزيرة الثقافة تقديرا على الجهود الكبيرة والدعم المتواصل لإثراء الحركة الثقافية على أرض البحيرة.

حضر الإفتتاح والإحتفالية الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، كامل غطاس رئيس مركز ومدينة وادى النطرون، الدكتور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، محمد بسيونى مدير فرع ثقافة البحيرة، وقيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية وعددًا كبير من فنانى وأدباء المحافظة.

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