مصر تحول مراكب الموت للنجاة.. وزير الأوقاف: الهجرة غير الشرعية لا أساس لها من الدين.. والسفيرة نبيلة مكرم: بروتوكول للتوعية بمخاطرها.. ومحافظ دمياط: إنشاء مشروعات للشباب للحد منها

وخلال افتتاح الدورة، أكد وزير الأوقاف، أن هذا اللقاء يعد لقاء تاريخيا يجسد الروح الوطنية للدولة المصرية والإنسانية المتفردة التي تتمتع بها، والتي ينبغي أن تنقل للعالم كله، وقد كان الحديث في الماضي عن تقبل الآخر وأصبح الأمر فيما وراء ذلك، للتقدير المتبادل والتعايش المشترك.





ونبه على أن الهجرة غير الشرعية لا أساس لها من الدين ولا سند لها من القانون، وأن حرمة الدول كحرمة البيوت لا تُدخل إلا بإذن، فكما لا يجوز لك أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه لا يجوز لك أن تدخل دولة أخرى إلا من خلال الأساليب القانونية المنظمة لهذا.





وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تحول ما كان يعرف سابقًا بمراكب الموت إلى مراكب النجاة، وذلك بفضل ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجال الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى، وقد خصصت وزارة الأوقاف خطبة اليوم على مستوى الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.





وأضاف: أن وزارة الأوقاف قد أطلقت مبادرة المواطنة المتكافئة التي تقوم على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو المذهب، فلا تمييز بين إنسان إلا بوطنيته، مما يقتضي إعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعا.





ولفت إلى أن المعسكر التدريبي والتثقيفي سيتضمن محورًا آخر مهمًا وهو الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لأن القيم والأخلاق لا تتجزأ، والإنسان السوي له وجه واحد، وشر الناس ذو الوجهين، وذو الوجهين على قرب من النفاق الديني والاجتماعي، ولو كان إنسانًا سويا ما لجأ لهذا.





من جهتها، أفادت السفيرة نبيلة مكرم، بأن لوزارة الأوقاف دورًا فعالًا ومؤثرًا في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ونستكمل سويا هذا الدور حيث إن دور الأئمة والدعاة دور كبير وعظيم، وجهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة جهود عظيمة في العمل الوطني المشترك، وأن مصر عظيمة بمساجدها وكنائسها، فالمصري قريب من الله تعالى.





ولفتت إلى أن هذا العمل الجاد يأتي ليعكس الصورة الوطنية الحقيقية لمصر، معربة عن بالغ سعادتها بحضورها اليوم خطبة، وسعادتها الأكبر بالطفرة الكبيرة في افتتاح المساجد في محافظة دمياط.





وذكرت وزيرة الهجرة، أن الدولة نجحت فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منوهة بأنه تم توقيع برتوكول بين وزارة الهجرة والأوقاف فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة التى أطلقها الرئيس السيسي بالعام الماضي بمؤتمر شباب العالم، والتى تهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وواصلت: إن اليوم كان هناك لقاء مع الأئمة، لافتة إلى الشعب المصرى شعب متدين بالفطرة سواء بالديانة المسيحية أو الإسلامية.



وفي كلمته، شدد الدكتور أسامة العبد، العالم الأزهري، على أن الهجرة غير الشرعية هي هجرة غير قانونية، فالمهاجر هجرة غير شرعية لا حقوق له في البلد المهاجر إليها ، وكذلك التي هرب منها، وأن كليات الشريعة تؤكد على الحفاظ على الدين والنفس والمال، وفي الهجرة غير الشرعية تضييع وإهلاك للدين والنفس والمال، مع أنه لو استخدم هذا المال في بلده ووطنه لعاد بالنفع والخير الكثير عليه وعلى بلده.



