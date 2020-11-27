للحد من الجرائم وضبط مرتكبيها.. ترقيم التكاتك بشبين القناطر

دشن أهالى عرب جهينة والعليقات والصوالحة بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية مبادرة لحصر التكاتك وترقيمها وجمع بيانات مالكيها و قائديها وجمع قاعدة بيانات لهم وذلك بالتعاون مع مركز شرطة شبين القناطر والوحدات المحلية

ونشر عدد من رواد التواصل الاجتماعى فيس بوك على صفحات تلك البلدان يطالبون قائدى مركبة التوك توك بتقديم بيانات حتى يتم الحصر لبث الطمأنينة بين الأهالى ونشر الأمن بينهم والحد من حوادث السرقات.

وقال أحد الأهالي إن تلك الفكرة سيتم تعميمها على كل مناطق دائرة المركز حتى يصبح لكل سائق توك توك قاعدة بيانات بالرقم القومى ويتم عمل إستيكر باين السائق وهاتفة المحمول ويتم لصقة على التوك توك الخاص به بهدف بث الامان والطمأنينة لمستخدمي هذه الوسيلة

وتابع : أن تلك المبادرة ستحد من ارتكاب حوادث السرقات سواء للمواطنين أو السائقين بجانب بث الأمان والطمأنينة لمستخدمى مركبة التوك توك خاصة فى القرى والبلاد النائية، وكذلك الفتيات التى يستقلون تلك المركبة.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة " بمركز شباب طوخ الرياضي ، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبي على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وثمّن محافظ القليوبية المبادرة الرئاسية، معربا عن تقديره للقائمين على المبادرة من صندوق تحيا مصر، والقوات المسلحة، والجهات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها؛ لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتلاميذ المدارس، وتغطية كافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقرى بالإعلان عن المبادرة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، والنظارات الطبية بالمجان.

ووجه أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر الشكر لمحافظ القليوبية على دعمه للمبادرة، موضحا أن قافلة المبادرة ستجوب جميع مراكز ومدن المحافظة، حيث سيتم إقامتها في مراكز الشباب بالتعاون مع الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية، والمستشفى العسكري بالمنوفية، وذلك يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع، مشيرا إلى أن المستهدف من القافلة الكشف على 1200 مواطن خلال اليومين، لافتا إلى أن المبادرة مستمرة على مدار 3 سنوات ونصف السنة، للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التي يمكن تجنبها، كأحد الأهداف الرئيسية للمبادرة .