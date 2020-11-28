مزرعة أنسجة وفسائل جديدة .. كيف تنقذ شمال سيناء أشجار النخيل من غرفة الإنعاش



الا انه بسبب للمتغيرات الجديدة التي شهدتها المنطقة فقد تدهور انتاجها وتناقصت اعدادها وأصبحت معرضة للاندثار تدريجيا‏.



ومن اجل الحفاظ علي اشجار النخيل من الامراض فقد قررت محافظة شمال سيناء ، منع دخول فسائل أو قلوب النخيل اليها من المحافظات المجاورة ، أو من داخل المحافظة الا بعد الحصول علي شهادة من مديرية الزراعة والإفادة بخلوها من أمراض النخيل بشتي أنواعها وخاصة سوسة النخيل‏.



حيث أعدت مديرية الزراعة بالمحافظة ،برنامج تدريبي متخصص في مجال النخيل للراغبين من شباب الخريجين في تملك النخيل ، وذلك لتعظيم الاستفادة من النخيل والصناعات القائمة عليها .



وحث المواطنين علي تنميتها والتوسع في زراعتها كثروة قومية ذات عائد اقتصادي كبير لا سيما أنها الشجرة الوحيدة التي يستفيد منها الانسان من جميع مكوناتها . ‏‏



كما تم تجريم قطع أشجار النخيل ، وإجبار أصحاب المشروعات والمنشآت السياحية والعمرانية علي زراعة فسائل جديدة للنخيل ، واقامة عدد من المشاتل لتوفير تلك الفسائل‏.



وقال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، ان اشجار النخيل بالمحافظة سجلت نحو 370 الف نخلة علي مستوي مراكز المحافظة ، و هناك اهتمام واضح بالشجرة في مركز بئر العبد باعتيارها تمثل دخل رئيسي للاسرة .



وأشار ، الي إن المحافظة بصدد تنفيذ مشروعات، تتضمن إنشاء مزرعة أنسجة نخيل عبارة عن مشتل يضم 1000 فسيلة من الأنواع الجديدة الجيدة تزرع على زمام ترعة السلام.



وأضاف الدكتور رياض اسماعيل عميد كلية العلوم البيءية الزراعية جامعة العريش ، أن الكلية تجري ابحاث علمية ومعملية علي مختلف المحاصيل للحفاظ علي الثروة القومية من أشجار النخيل .بخلاف إضافة محاصيل أخري إستراتيجية تعتمد عليها الدولة في توفير الغذاء منها بنجر السكر والقمح والبطاطس وخلافه. حيث يهتم معمل زراعة الأنسجة بالكلية بتطوير زراعات النخيل واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والانتاج .



وقال ، أن المشروع سيفيد المحافظة فى الحفاظ على ثروة النخيل ، التى تتعرض للنقص التدريجى، نتيجة الحركة العمرانية فى بعض المناطق، وشيخوخة بعض الاشجار ، وإصابتها بأمراض ، كي نعيد امجادالمحافظة باستكمال مشروع زراعة مليون نخلة خلال 5 سنوات قادمة .



ومن جانبه ..أكد اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ، علي ضرورة استنباط الأنواع الجيدة من النخيل عالية الجودة والإنتاج والعمل على نشرها بين المزارعين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، مع ضرورة تفعيل دور كلية العلوم الزراعية البيئية فى خدمة البيئة والمجتمع المحلى، .



كما طالب بضرورة التركيز على إنتاج أشجار نخيل وإكثارها لتتمشى مع السمة الحضارية للمحافظة. كما طالب بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاقتصادية والاستراتيجية، إلى جانب التركيز على أنواع من محاصيل المراعى تتحمل الجفاف والملوحة للنهوض بالثروة الحيوانية وتشجيع عملية توطين السكان واستقرار المواطنين فى منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء.



تعتبر أشجار النخيل احدي السمات المميزة لمحافظة شمال سيناء‏، حيث توجد علي بعد امتار قليلة من مياه البحر المالحة ، كما زدادت أهمية النخيل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وسياحيا علي مدي السنوات المتعاقبة لشجرة النخيل التي تعد وحدة اقتصادية متكاملة‏.