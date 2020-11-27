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رياضة

شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:22 م
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
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عدسة عمرو سيد

التقطت عدسة صدى البلد التجهيزات الأخيرة باستاد القاهرة قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا الملقب بنهائى القرن .

 

وأوضحت العدسة كل التجيهزات من بينها تعقيم أماكن الحضور سواء كبار الزوار من الاتحاد الافريقى والاتحاد المصرى لكرة القدم ومسئولى الأهلى والزمالك .

 

كما أوضحت الكاميرات تواجد كافة الافراد المعنية والمسموح بالتواجد داخل الملعب خلال المباراة للقيام بواجباتهم فضلا عن تواجد عدة سيارات اسعاف بالاضافة الى اللجنة التى أرسلتها وزارة الصحة المصرية .


واستقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو على التشكيل الذى سيخوض به بعد قليل مباراة الأهلى فى نهائى دروى أبطال افريقيا .

 

وجاء التشكيل كالتالى :

 

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

 

خط الدفاع : أحمد عيد ومحمود علاء وعبد الغني واسلام جابر

 

خط الوسط :  طارق حامد وفرجانى ساسي وشيكابالا و زيزو

 

خط الهجوم : أشرف بن شرقي ومصطفي محمد

 

يتواجد في  إستاد القاهرة الدولي  لجنة من جانب وزارة الصحة، داخل أروقة الملعب من أجل متابعة كافة الإجراءات الصحية والإحترازية أثناء إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وتتمثل اللجنة في مناطق خاصة بوزارة الصحة وعيادات متنقلة، يتواجد بهم قياس للضغط والسكر والحرارة والتوعية عن فيروس كورونا بجانب توزيع مسكات وجوينتيات وتعقيم للأيدي.


ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً، بين قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي ونظيرة نادي الزمالك.


وتشهد القارة السمراء نهائي مختلفا هذا العام لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجه قطبا الكرة المصرية للمرة الأولى في نهائي هذة البطولة، مما أدى إلى إطلاق مسمى "نهائي القرن" على هذا اللقاء.

شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
شاهد| ستاد القاهرة والتجهيزات الأخيرة قبل نهائى القرن بين الأهلى والزمالك
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