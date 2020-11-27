ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأزهر: يجب على المصاب بكورونا تجنب أماكن الزحام ومخالطة الناس

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:26 م
المصاب بفيروس كورونا
المصاب بفيروس كورونا
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من تأكدت إصابته بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابته، أو حتى الذي يُعاني من عرض من أعراضه أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس، وأن يلزم بيته وقت انتشار الوباء؛ إلا للضرورة.


واستشهد المركز عبر صفحته بـ«فيسبوك» بقول سيدُنا رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» [أخرجه البخاري]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَيتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ». [أخرجه البخاري، وأحمد واللفظ له].

ونبه على أنه يحرم عليه التساهل في تعاملاته الاضطرارية مع من يُساكنهم؛ بل يجب أن يراعي صحة كلّ مَن حوله وسلامتهم.

اقرأ أيضًا:
ولفت مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن الصِّحة من أعظم النعم التي تستوجب شكر الله تبارك وتعالى ليلَ نهار؛ قال سُبحانه: «وَوَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [النحل: 78]

وأضاف، أن سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ نبه إلى أن كثيرًا من الناس يغفلون عن هذه النعمة، فقال: «نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ» [أخرجه البخاري]، منوها أن الصحة نعمة يجب المحافظة عليها بذكرها وعدم نسيانها، وشكرها وعدم كفرها، واستخدامها في طاعة الله عز وجل، وعدم تعريضها للزوال والهلاك.


وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا تخفي خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الصحة العامة، وسرعة انتشاره، وحجم الضَّرر المترتّب على استخفاف النّاس به، والتَّساهل في إجراءات الوقاية منه، لذا؛ يجب على المسلم أن يتجنب أماكن الزحام، ومخالطة الناس قدر الاستطاعة، ويتأكد الأمر على من ظهر عليه عرض من أعراض الإصابة بالفيروس؛ فقد قال سيدُنا رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ». [أخرجه البخاري].


وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يحرم على المسلم مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في ذلك من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك، فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، ورسول الله ﷺ يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». [أخرجه الحاكم] 

وأكمل: ويقول: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ». [أخرجه الترمذي]، فحفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:195]، وقال في إحيائها: «..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..» [المائدة:113].




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل أمر الإسلام بضرب الأبناء من أجل التأديب.. الأزهر يجيب

الأزهر: من رزق بنعمة الأولاد يتق الله فيها ويداوم شكرها

حكم صيام المولد النبوي.. الأزهر يجيب

الأزهر: مخالفة الإرشادات الطِّبية لمواجهة كورونا حرام شرعا

الأزهر للفتوى: اتباع إجراءات الوقاية من كورونا واجب شرعي

هل المرور أمام المصلي يبطل الصلاة؟ الأزهر يجيب

ترشيحاتنا

مفاجأة كبرى في تشكيل الزمالك أمام الأهلي بـ نهائي القرن

البنتاجون يمتنع عن التعليق على مقتل العالِم النووي الإيراني.. وترامب يغرد

نتيجة مضحكة.. طفل 4 سنوات يطلب وليمة جاهزة من هاتف والدته دون علمها

أول رد فعل من إسرائيل على اغتيال العالِم النووي الإيراني

محمد هنيدي بصورة مركبة عبر فيسبوك: السادسة يا زمالك

موسيماني يغرد على تويتر قبل مواجهة الزمالك في نهائي القرن..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية: ممارسة الرياضة ضرورة لجميع الأعمار في ظل كورونا

غرفة ملابس الأهلي تتزين قبل مواجهة الزمالك| صور

مواصفات هوندا سيفيك كوبيه honda civic coupe 2020 .. صور