ما بين المدرسة واللعب للزمالك| أين كان لاعبو الأهلي في آخر تتويج بدوري الأبطال





النهائي الحلم أو نهائي القرن.. يطلق الناس عليه بعض المسميات، لأن تلك المباراة وبلا شك، الأهم في تاريخ الكرة المصرية بامتياز، فالفائز في مباراة اليوم سيتوج نفسه بطلًا على غريمه وعلى القارة الأفريقية ككل.





ويعود آخر تتويج للنادي الأهلي بالأميرة السمراء منذ 7 سنوات، عندما توج الفريق باللقب عام 2013 على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فيما يعود آخر تتويج للزمالك منذ 18 عامًا، عندما انتصر عام 2002 على الرجاء البيضاوي المغربي، لذا فأن التتويج اليوم سيكون لفريق على حساب آخر بعد غياب طويل.





وفي هذا التقرير، نرصد أين كان لاعبو الأهلي الحاليون عند آخر تتويج لفريقهم بدوري الأبطال الأفريقي.





النادي الأهلي





محمد الشناوي: كان يلعب في فريق بتروجيت





علي لطفي: كان يلعب في فريق إنبي





مصطفى شوبير: كان في ناشئي الأهلي وطالب في المرحلة الإعدادية، حيث كان يبلغ من العمر 13 عامًا





أيمن أشرف: كان يلعب لنادي سموحة معارًا من النادي الأهلي





رامي ربيعة: كان يلعب للنادي الأهلي وتوج معه باللقب





ياسر إبراهيم: كان يلعب لنادي الزمالك





علي معلول: كان يلعب لنادي الصفاقسي التونسي





محمود وحيد: كان يلعب لنادي إنبي





محمد هاني: كان يلعب في ناشئي الأهلي وكان عمره 17 عامًا





حمدي فتحي: كان يلعب في فريق دمنهور





عمرو السولية: كان يلعب في فريق الإسماعيلي





محمد مجدي أفشة: كان يلعب في ناشئي إنبي وكان عمره 17 عامًا





جونيور أجاي: كان يلعب في فريق لايون النيجيري، وكان عمره 17 عامًا





محمود كهربا: كان يلعب في فريق لوزيرن السويسري





حسين الشحات: كان يلعب في فريق الشرقية للدخان





أحمد الشيخ: كان يلعب في فريق تليفونات بني سويف





جيرالدو: كان يلعب في فريق كورتيبا البرازيلي





مروان محسن: كان يلعب في فريق بتروجيت





أليو بادجي: كان يلعب في ناشئي كاسا سبورت السنغالي، بعمر 16 عامًا

يترقب جميع عشاق الكرة المصرية والأفريقية، نهائي بطولة دوري أفريقيا بين النادي الأهلي ونظيره الزمالك، والذي ينطلق في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.