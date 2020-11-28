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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية خلال مستهل تعاملات اليوم

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري تقريرا بشأن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 28 من نوفمبر 2020، وذلك وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري. 

ووفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري؛ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع . 

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أما بالنسبة إلى سعر اليورو فقد سجل  18.53 جنيها للشراء و18.73 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.78 جنيها للشراء، و 21.01 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الفرنك السويسرى 17.14 جنيها للشراء ، و 17.30 جنيها للبيع وذلك وفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيها للشراء، و1.84 جنيها للبيع .

العملات الآسيوية :

سجل سعر 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيها للشراء و 15.05 جنيها للبيع .

واستقر سعر اليوان الصينى عند 2.37 جنيها للشراء و2.39 جنيها للبيع .

وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيد منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة ، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 40 قرش أمام الجنيه فى أول 10 أشهر من 2020.

من ناحية أخرى ، أكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن مصر، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتمانى" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.


وكان صندوق النقد الدولى قد أكد أنه من الضرورى مواصلة تنفيذ الاجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات. مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.

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